Yossi a fost găsit căzut, în casa sa din Kfar Shaba, centrul țării, de militarii care veniseră pentru a-l informa că operațiunea de salvare a fiului lui a reușit. A fost chemată imediat o ambulanță, însă Yossi nu a mai putut fi salvat.

Almog Meir, din Or Yehuda, a fost răpit de teroriștii Hamas pe 7 octombrie, de la petrecerea de muzică electronică din kibuțul Reim.

Era un soldat eliberat după ce efectuase serviciul militar. În dimineaţa atacului mișcării islamiste, tânărul a apucat să-și sune mama, pe Orit. I-a spus că, în jur, sunt „rachete și împușcături” și că „o iubește”. De atunci, s-a întrerupt orice contact.

Almog a fost salvat în operațiunea trupelor speciale israeliene din Fâșia Gaza.

