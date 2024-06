Un jurnalist Al Jazeera, acuzat că era agent Hamas și ținea ostatici israelieni. Ce spune postul TV despre Abdallah Al Jamal, ucis în timpul unui raid

Forțele IDF au pătruns, în forță, într-o operațiune specială, în casa medicului Ahmed Al-Jamal, l-au ucis pe doctor, pe fiica și pe fiul acestuia, Abdallah Al-Jamal, și i-au eliberat pe Meir, Kozlov și Ziv, ținuți ostatici din 7 octombrie, după ce fuseseră răpiți de la festivalul de muzică electronic din kibbutzul Reim.

IDF a confirmat că l-a ucis pe Abdallah Al-Jamal, despre care susține că era fotograf Al Jazeera, dar și agent al organizației islamiste Hamas.

Al Jazeera a negat, însă, într-un comunicat, că a lucrat cu el: „Contul X al Ministerului israelian al Apărării și unele site-uri web israeliene au citat numele unui jurnalist palestinian din Gaza numit Abdullah Al-Jamal, au susținut că lucrează pentru Al Jazeera și că numele lui a fost legat de ceea ce s-a întâmplat cu prizonierii eliberați de armată în centrul Fâșiei Gaza. Rețeaua Al Jazeera confirmă că Al-Jamal nu a lucrat niciodată cu noi, doar a contribuit la un articol de știință în 2019. Rețeaua subliniază, de asemenea, că aceste acuzații sunt o continuare a procesului de calomnie și dezinformare care vizează afectarea reputației, profesionalismului și independenței Al Jazeera”.

