Noa Argamani a fost unul dintre chipurile cele mai cunoscute dintre ostaticii răpiţi de Hamas la 7 octombrie. Imagini sfâşietoare cu ea fiind dusă în Gaza pe o motocicletă, implorând pentru viaţa ei şi întinzând cu disperare mâna spre prietenul ei au circulat în întreaga lume.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.



Noa is held hostage by Hamas.



She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023

Argamani a fost salvată sâmbătă, împreună cu alţi trei ostatici, în cadrul unei operaţiuni a forţelor speciale israeliene dintr-o clădire de apartamente din centrul Gaza.

Anterior, pe 24 ianuarie, Noa apăruse într-o filmare de propagandă a Hamas.

Hamas releases new propaganda video on the 100th day anniversary of Oct 7th where hundreds of people were taken hostage.



3 hostages have appeared in the video- forced to demand an end to the war.



Noa Argamani, Yossi Sharabi, Tai Tversky have pleaded to be returned to Israel… pic.twitter.com/w7mQq4xpl1 — Oli London (@OliLondonTV) January 14, 2024

Tatăl lui Argamani, Yaakov, a întâmpinat-o pe fiica sa după ce un elicopter militar a transportat-o înapoi în Israel. „Astăzi este ziua mea de naştere, iar un astfel de cadou nu am crezut niciodată că îl voi primi”, a spus bărbatul.

245 days.



It has been 245 days since Noa hugged her father and her mother who is terminally ill. It has been 245 days since she was dancing with her friends at the Nova festival.



For 245 days, Noa was held captive by Hamas terrorists who only seek to cause pain and suffering.… pic.twitter.com/uNK2HqGg8a — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

„Sunt atât de fericită că sunt aici”, a spus ea în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

Ulterior, Noa a fost întâmpinată cu urale la sosirea la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv, unde mama ei, Liora, este tratată pentru cancer cerebral în stadiu terminal.

Yaakov, the father of Noa Argamani, is celebrating his #birthday together with his daughter Noa by his side—just hours after she was rescued in a heroic operation in #Gaza. Birthday wishes do come true. pic.twitter.com/3kg2ZxfEQ0 — StandWithUs (@StandWithUs) June 8, 2024

În octombrie, la scurt timp după ce fiica ei a fost răpită de la un festival de muzică transformat în teren de masacru în sudul Israelului, Liora, aşezată într-un scaun cu rotile, a fost întrebată de un post de televiziune local cum îşi imagina reîntâlnirea lor. „Măcar să o pot îmbrăţişa”, a răspuns Liora.

Directorul general al spitalului, Ronni Gamzu, a declarat că starea mamei este „complicată şi dură”. El a precizat că Argamani a reuşit să comunice cu mama sa şi că este de părere că femeia că a înţeles că fiica ei s-a întors acasă.

Foto: IDF/ X

