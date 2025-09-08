Imagini surprinse în China

Pe hard disk-ul unei drone utilizate de ruși, ucrainenii au găsit imagini filmate în China. Experții sunt de părere că imaginile au fost surprinse pe autostrada Beihuan din Shenzhen și consideră că acestea au fost realizate pentru a testa camera A40 Pro, produsă de compania chineză ViewPro, relatează The Sun.

Imaginile din Shenzhen, China, au fost divulgate de specialistul în drone Serhii „Flash” Beskrestnov. Canalul său Telegram este urmărit de mulți membri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, precum și de observatori externi și personalități din industria globală a dronelor.

Un comandant ucrainean de rang înalt a spus că nu este „deloc surprinzător” faptul că Beijingul este implicat în fabricarea de componente pentru sistemele rusești.

„Știm că tehnologia chineză este mult mai avansată decât cea rusă. Întrebarea este: sancțiunile au efect sau Moscova își modernizează activ flota de drone? În cele din urmă, China și Rusia nu sunt prietene. Ajută Rusia doar să slăbească influența SUA și apărarea Taiwanului.

Recomandări Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

Xi este un adversar mult mai credibil decât Putin. Este un maestru în jocul pe termen lung. Planificarea militară a inamicului (n.red. – a Rusiei) este aproape de zero. Au renunțat la asta. Se bazează doar pe suferință, pe uciderea de nevinovați, iar tehnologia chineză îi face mai buni în acest sens”.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping

Conflictul din Ucraina a transformat războiul cu drone într-o componentă definitorie. Se estimează că peste 75% din rănile suferite de soldații ruși sunt cauzate de drone. Ambele părți investesc masiv în această tehnologie, iar Ucraina intenționează să cumpere și să producă peste 4,5 milioane de drone în 2025, de patru ori mai multe decât în 2024.

Rusia folosește în principal drone mari pentru atacuri asupra orașelor și civililor. În plus, forțele lui Vladimir Putin lansează și rachete balistice alături de drone pentru a amplifica distrugerile. Cu toate acestea, Ucraina susține că reușește să doboare aproape 90% dintre armele aeriene lansate de Rusia.

Informațiile despre imagini vin în contextul în care președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit recent cu omologul chinez Xi Jinping.

Liderul de la Kremlin a fost primit cu covor roșu la Tianjin, unde a participat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, alături de alţi 25 de şefi de state şi guverne din Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.

Recomandări Vladimir Putin vrea să atace „călcâiul lui Ahile al NATO”, susține un fost șef al serviciile militare britanice: „Ar fi un dezastru pentru aliați”

Deși rămâne de văzut dacă China va urma exemplul Coreei de Nord și va trimite trupe pentru a-l sprijini pe Putin, trupele ucrainene au capturat cetățeni chinezi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE