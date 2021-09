Circulaţia metroului din New York a fost limitată sau suspendată din cauza inundaţiilor, iar zeci de curse de trenuri şi zboruri au fost suspendate sau anulate.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, se poate vedea cum apa curge pe peroanele şi în trenurile de metrou din New York.

Președintele interimar al Autorităţii Metropolitane de Transport, Janno Lieber, a anunțat că echipele de intervenţie au evacuat mai multe persoane din sistemul de metrou.

BREAKING ? Catastrophic situation in New York City after flooding. This is 28th street, NYC



pic.twitter.com/NRnOiMepwd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2, 2021

Situația nu a stat diferit nici pe străzi. Zeci de mașini au fost luate de viituri, traficul rutier a fost complet dat peste cap și multe case au fost inundate.

Cel puţin o tornadă a fost înregistrată în Mullica Hill, New Jersey. Au fost distruse mai mult de nouă case, iar pagube materiale au fost raportate şi în sud-estul Pennsylvania şi New Jersey.

Potrivit CNN care citează departamentului de Poliție din New York și primarul New Jersey, Hector Lora, cel puțin nouă persoane au murit în New York și New Jersey, în urma inundațiilor generate de Ida.

Stare de urgență în New York și New Jersey

Precipitațiile-record în urma uraganului Ida care a lovit SUA l-a făcut pe Bill de Blasio, primarul oraşului New York, să declare miercuri noapte stare de urgenţă. Edilul a descris situația drept un „eveniment meteorologic istoric” și le-a cerut oamenilor să evite să iasă din case.

Și guvernatorul statului New Jersey a declarat stare de urgenţă din cauza condiţiilor meteorologice. „Staţi departe de drumuri, staţi acasă şi rămâneţi în siguranţă”, a spus Phil Murph.

Citeşte şi:

Primăria Alexandria scoate la bătaie 250.000 de euro pentru publicitate. Primarul: „Nu cred că m-ați văzut pe mine la televizor”

DOCUMENT. Ordinul privind începerea școlii, aprobat. Elevii merg la cursuri până când rata de infectare depășește 6 la mie

Legenda celor trei maimuțe înțelepte. Ce semnificație are celebra statuie

PARTENERI - GSP.RO „Numai inscripția a costat cât o Dacie”. Ion Țiriac și-a prezentat noul bolid din colecția de supermașini. Cum arată și ce preț are

Playtech.ro Curaj uriaş al unui elev rus. Ce a putut să îi spună lui Vladimir Putin în timpul unui discurs

Observatornews.ro Un interlop scoţian oferă 20.000 de lire sterline celui care îi aduce înapoi copilul cu care a fugit soţia româncă în timpul procesului de divorţ

HOROSCOP Horoscop 2 septembrie 2021. Gemenii ar trebui să își propună ca scop principal să vadă și partea bună din orice

Știrileprotv.ro Aventură costisitoare pe litoralul românesc pentru un bărbat din Capitală. Ce a pățit după ce a intrat cu mașina pe plajă

Telekomsport O mare sportivă a ţării trăieşte într-o sărăcie lucie. Munceşte cu ziua pe câmp după o viaţă de lux

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute