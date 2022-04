Locul a fost găsit cu ajutorul unui satelit care analizează poluarea mării, în zonă fiind observate urme de combustibil. Imaginile au fost publicate de consilierul ministrului afacerilor interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko.

Presumably, a place where the cruiser „#Moskva” sank



The site was found by satellite radar based on analysis of sea pollution (fuels&oils) that cover surface of sea above crash site.



Images was published by Advisor to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko. pic.twitter.com/5bUlOdvID8