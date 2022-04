Premierul britanic Boris Johnson a anunţat că Marea Britanie își va redeschide ambasada de la Kiev şi va oferi un ajutor militar suplimentar Ucrainei.

„Astăzi am vorbit cu președintele Zelenski pentru a-l pune la curent cu cele mai recente măsuri pe care le ia Regatul Unit pentru a sprijini Ucraina. Furnizăm un ajutor militar suplimentar, inclusiv vehicule blindate”, a transmis Boris Johnson.

Today I spoke with President @ZelenskyyUa to update him on the latest steps the UK is taking to support Ukraine. We are providing further military aid, including protected mobility vehicles. We have issued new sanctions against members of the Russian military. 1/2

„Am emis noi sancțiuni împotriva unor membri ai armatei ruse. Ne vom redeschide ambasada de la Kiev, demonstrând astfel solidaritatea noastră cu poporul ucrainean. Guvernul britanic ajută la colectarea de dovezi privind crimele de război. Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru acțiunile sale”, a mai spus premierul britanic.

We will be reopening our embassy in Kyiv, demonstrating our solidarity with the Ukrainian people.



And the UK government is helping to collect evidence of war crimes.



Russia must be held to account for its actions. 2/2