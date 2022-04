În înregistrarea de zece secunde se văd zeci de oameni, mulți cu steagul Ucrainei, care merg pe străzi. Vor să protesteze față de trupele ruse, care au ocupat întreaga regiune din sud-estul țării de câteva săptămâni.

La un moment, începe să se audă în rafală o mitralieră. Oamenii încep să fugă, iar filmarea se oprește.

⚡️ In #Kakhovka, #Kherson region, right now, #Russian occupiers are dispersing a peaceful rally of citizens with machine gun fire. pic.twitter.com/z7pya9BzJu