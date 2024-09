Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Imaginile incidentului, filmate în oraşul nordic Qabatiya, în apropiere de Jenin, arată apoi un buldozer militar israelian care ridică şi îndepărtează cadavrele, relatează News.ro.

Imaginile au stârnit indignare generală. Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat vineri că a fost vorba despre „un incident grav” care nu a fost „conform” cu valorile sale şi cu ceea ce se aşteaptă de la forţele sale.

Oficialii palestinieni locali spun că cel puţin şapte persoane au fost ucise joi de forţele israeliene în Qabatiya.

În conformitate cu dreptul internaţional, soldaţii sunt obligaţi să se asigure că trupurile, inclusiv cele ale luptătorilor inamici, sunt tratate cu respect.

IDF a precizat că a desfăşurat o operaţiune antiteroristă în Qabatiya, în timpul căreia patru militanţi au fost ucişi într-un „schimb de focuri” şi alţi trei au fost ucişi în urma unui atac cu dronă asupra unei maşini.

Un jurnalist din Qabatiya a declarat pentru BBC că joi dimineaţă trupele israeliene au înconjurat o clădire din oraş.

El a descris cum patru bărbaţi care se aflau în casă au fugit apoi pe acoperiş şi au fost împuşcaţi de lunetişti.

Luptele au continuat în oraş şi, după ce s-au potolit, el a spus că a văzut trupele israeliene urcând pe acoperiş şi aruncând cadavrele în jos, de unde au fost apoi încărcate într-un buldozer.

