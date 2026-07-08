Reprezentanții asociației susțin că lotul 2 Adjudu Vechi – Răcăciuni ar putea fi deschis alături de lotul 3 Răcăciuni – Bacău. Primul lot al secțiunii Focșani – Bacău, parte din A7, care unește Focșani de Domnești Târg pe o distanță de 35,6 kilometri, este deja deschis circulației din 2025. De asemenea, se circulă și pe o porțiune de 17 kilometri din lotul al doilea, cuprinsă între nodul rutier de la Domnești Târg și nodul de la Adjudu Vechi.

„După inaugurarea celor aproximativ 50 km de autostradă dintre Focșani și Adjudu Vechi, la finalul anului 2025, așteptarea firească era ca următoarea bucată de A7, Adjudu Vechi – Răcăciuni, să fie deschisă în această primăvară. Întrebarea era dacă se va circula separat pe acest tronson sau împreună cu lotul Răcăciuni – Municipiul Bacău”, potrivit unei postări făcute pe Facebook, miercuri, de „Moldova vrea Autostradă”.

Deși autoritățile dădeau asigurări că drumul se va deschide mult mai devreme, reprezentanții ONG-ului precizează că „ritmul real al lucrărilor nu susținea un asemenea calendar” și că „timpul a confirmat” în cele din urmă acest lucru.

Aceștia au monitorizat loturile din A7, aflate în execuție, și au adus noi imagini cu stadiul lucrărilor.

„Vă prezentăm un nou episod din Dronathon 12 MVA (proiect de monitorizare video n.r.), dedicat tronsonului Adjudu Vechi – Răcăciuni. Sectorul este aproape integral finalizat, cu un stadiu oficial raportat de CESTRIN de aproximativ 95%. Mai sunt de realizat finisaje și lucrări la spațiile de servicii S3, dar autostrada este, în mare parte, pregătită pentru trafic”, potrivit sursei citate.

Adjudu Vechi se află la nord de municipiul Adjud (aproape de granița dintre județele Vrancea și Bacău n.r.), iar traseul autostrăzii trece prin proximitatea acestei localități, continuând spre nord până la Răcăciuni, în județul Bacău, având 21,7 km. De asemenea, lotul 3 Răcăciuni – Bacău are o lungime de 21,5 km.

Tronsonul Adjudu Vechi – Răcăciuni – Bacău ar putea fi inaugurat în luna august. Lucrările sunt realizate de constructorul român UMB.

„Cel mai probabil, deschiderea va avea loc în această vară, simultan cu lotul Răcăciuni – Municipiul Bacău. Estimarea noastră inițială era că s-ar putea circula pe cele două loturi de la sfârșitul lunii iulie, însă lucrările de la structurile lungi din zona Cleja și Nicolae Bălcescu par să mai necesite timp. Autoritățile au indicat recent luna august ca termen probabil pentru inaugurare”, au mai adăugat reprezentanții „Moldova vrea autostradă”.

Și secretarul de stat Horațiu Cosma susținea, pe 17 iunie, că punctul critic al tronsonului Răcăciuni – Bacău îl reprezintă viaductul de la Cleja.

„Vara aceasta, toate drumurile duc la Cleja. Aici se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depășesc 20 de metri înălțime. La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toți: Va reuși România să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei? Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru ca răspunsul să fie DA”, preciza atunci Horațiu Cosma, pe Facebook.

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