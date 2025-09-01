„România contribuie la menţinerea siguranţei Europei în aer şi în apele Mării Negre. Mai mult ca oricând, ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei”, a scris Ursula von der Leyen.

Dear @NicusorDanRO, thank you for welcoming me to the military port and airbase of Constanța.



Romania helps keep Europe safe in the airs and waters of the Black Sea.



More than ever, your country is a key asset for Europes security. pic.twitter.com/UDtConMDrA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2025

Preşedinta Comisiei Europene a efectuat un turneu de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei.

„Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de ameninţările venite din partea Rusiei şi a aliaţilor săi”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce avionul în care se afla von der Leyen a fost victima unui bruiaj al sistemelor GPS înainte de a ateriza în Bulgaria – o acţiune pusă de autoritățile de la Sofia pe seama Moscovei.

Luni, în ultima zi a turneului său, Ursula von der Leyen a vizitat Lituania şi România. La Constanţa, ea a avut întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai armatei.

Ursula von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” şi Portul Militar Constanţa, iar la final, au ţinut o conferinţă de presă comună, transmite news.ro.