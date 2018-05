Manuel Riva se simte onorat că una din piesele sale a ajuns imnul oficial al celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, NEVERSEA.

Cunoscutul hit ‘’Miami’’ al lui Manuel Riva cu Alexandra Stan, care afost săptămâni întregi în Billboard charts, devine imnul festivalului, ediția 2018, dar cu o reinterpretare a versurilor,dedicată vibe-ului NEVERSEA.

Alexandra Stan este unul dintre artiștii români care a reușit să treacă granițele țării și să ajungă cu hituri ca și “Mr.Saxobeat”și “Lemonade”. Alexandra a participat la prima ediție a festivalului NEVERSEA în calitate de fan și se declară impresionată de anvergura evenimentului dar și de dimensiunea artiștilor care au urcat până acum pe scene.

Alexandra Stan ”La prima ediție m-am distrat super tare cu fetele mele în public. Acum sunt super happy că voi cânta la Neversea alături de Manuel Riva, iar pentru mine lucrul acesta înseamnă enorm. Am fost la multe festivaluri, dar la Neversea m-am distrat cel mai mult. Și într-un fel pot spune că am petrecut în curtea mea. Eu stau foarte aproape de locul unde se desfășoară festivalul. Bucuria e și mai mare pentru căîmpreună cu Manuel Riva am transformat piesa “Miami”, foarte dragă mie, în imnul Neversea. Este wow. Cum spun și versurile “I feel I’m home” și chiar sunt acasă”.