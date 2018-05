Concertele și festivalurile verii 2018 în România, peste 50 la număr, promit multă distracție și puțină odihnă. Începând din a doua jumătate a acestei luni, pe scenele din toată țara va fi muzică pe toate gusturile, de la rock și jazz la hip-hop și electronică, iar la deja renumitele Untold, Summer Well și Neversea s-au anunțat nume mari. “Nebunia” începe din a doua parte a acestei luni, așadar, vă spunem azi ce artiști străini vin în România în următoarea perioadă și ce festivaluri sunt în pregătire în țară și la București.

Bobby McFerrin, artistul al cărui nume e sinonim cu piesa “Don’t Worry, Be Happy” și care e cunoscut în toată lumea drept “omul orchestră”, un muzician care face un spectacol unic și când cântă solo, și când evoluează alături de alți artiști, va concerta pe 19 mai la Sala Palatului. McFerrin a luat 10 premii Grammy până acum, iar albumele sale s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare. A mai cântat în țara noastră în urmă cu câțiva ani, alături de artiști români. A colaborat cu Chick Corea, cu Filarmonica din Viena și cu Herbie Hancock și a fost numit ambasador universal al muzicii clasice si al jazz-ului. Prețul unui bilet la spectacolul său este de 150, 200 sau 250 de lei, în funcție de categorie.

Sean Paul concertează pe 23 mai la Arenele Romane din București. Superstarul jamaican, câștigător al premiului Grammy, se va afla pentru prima dată în România, iar în deschiderea show-ului său vor cânta Faydee, Fly Project și Simona Nae, pentru ca after party-ul să continue până spre dimineață cu Partydul Kiss FM și DJ Vibe Drops. Biletele costă între 99 și 249 de lei.

Spectacolul “Mamma Mia” în varianta românească va putea fi urmărit la Sala Palatului (București) între 24 și 27 mai, iar pe 1 iunie va fi la Cluj-Napoca. Acest musical fenomen, de care milioane de oameni din lume s-au îndrăgostit iremediabil și care a fost jucat până acum în peste 50 de țări, îi are în distribuție, printre alții, pe Loredana, Mirela Vaida, Horia Brenciu, Aurelian Temișan și Cornel Ilie de la Vunk, Anca Sigartău și Ecaterina Ladin (Dalida din “Las Fierbinți”). Prețul unui bilet, la București, variază de la 79 la 319 lei (mai puțin în ziua de 27 mai, când este între 69 și 289 de lei). La Cluj, un bilet costă între 89 și 199 de lei).

Iubim 2Roți 2018 e un festival dedicat iubitorilor de muzică și motoare, care se va desfășura în weekendul 25-27 mai în clubul Quantic din București (intrarea Grozăvești). Vor urca pe scenă Bucium, Dirty Shirt, Ska-nk, Relative, Cargo, Revolver, CrossFinger, Jack of all trades, Mihai Mărgineanu, Trooper, Altar, Sanctuar, C.I.A., Nimeni Altuʼ și alți artiști ce urmează să fie anunțați. Biletul pentru o zi este 30 de lei, iar abonamentul, la presale, e 60 de lei.

Forza Zu, care anul trecut s-a ținut la Constanța, va fi găzduit anul acesta la Iași și, în loc să țină o seară, va ține 4, între 24 și 27 mai! Prezentatorii Daniel Buzdugan și Mihai Morar promit să reunească pe scenă cei mai tari artiști și cele mai tari trupe din România. În plus, vor fi zone de street food, proiecție de filme, artă urbană și teatru stradal. Accesul va fi liber.

Old Blacks Rock & More Festival adună pe scena de la Arenele Romane din București vineri, 25 mai, mai multe trupe: Subcarpați – trupa care îmbină hore și doine cu hip-hop, dubstep și electro, Vița de Vie, Iedera, Trupa Zero (fostul band al emisiunii “La Măruță”), Iris și Trooper. Este un maraton cu peste 7 ore de muzică live, la care biletul costă, la presale, 65 sau 120 de lei.

J. Bernardt cântă la Club Control din București pe 25 mai și în Form Space Club, Cluj-Napoca, pe 26 mai. J. Bernardt este noul proiect solo al lui Jinte Deprez, unul din soliștii trupei belgiene Balthazar. Sub noul său alias, Jinte explorează o gamă variată de tehnici muzicale amestecate cu o voce pătrunzătoare. Biletul costă 30 de lei la Cluj și 50 de lei la București.

Vama Libre 2018 se desfășoară anul acesta în zilele de 26 și 27 mai, pe plaja Vama Libre din Vama Veche, iar accesul este gratuit. Trupele anunțate până acum sunt Subcarpați, Vița de Vie, Șuie Paparude și Macanache & The Putreds.

A patra ediție a festivalului Revolution va avea loc între 31 mai și 2 iunie, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. La Revolution sunt deja confirmați: Gogol Bordello, Mortiis, Dub FX, Wilkinson, The Qemists, Raresh, Barac, Gescu, Ion Ludwing, 1000mods, Dordeduh, Armageddon, Words that Burn, Avven, Bombarder, Dishumanity, Downstroy, Fast As We Go Far, Groteska, Hill, Nemesis, Satori Junk, Sputnik, The Hellfreaks, The Moon And The Nightspirit, Transceatla, Trash Union, Umbra și Wolfram. Iar din România: Deliric X Silent Strike (inclusiv CTC), Persona, Robin and the Backstabbers, Karpov Not Kasparov și Mes Quins. Abonamentul costă 169 de lei (sau 189 de lei, cu camping).

Afterhills Music & Arts Festival 2018 are loc la Șes Bahlui, în Iași, între 31 mai și 3 iunie. Este a doua ediție a acestui festival, iar un abonament costă de la 330 la 520 de lei, cele mai scumpe având inclus accesul la zona de camping. Deocamdată, au fost confirmați artiștii și trupele: Hurts, Paul van Dyk, The Crystal Method, Vini Vici, Sunnery James, Ryan Marciano, Ancient Core, Black Water, Bogdan Vix, FiRMA, Fried Friend, George Andreas, Kaleidonescu, Kapnobataii Kogaionului, Kodeera, Les Elephants Bizarres, Logical Elements, Omul Spîn, Proton, Subcarpați, Șuie Paparude, The Motans, Zdob și Zdub.

Green Hours Jazz Fest 2018 are loc la Green Hours, București, între 31 mai și 3 iunie. Vor cânta Sons Of Kemet, LABtrio, Uriel Herman Quartet, Trio Airès, Nik Bärtsch, Mircea Tiberian, Leszek Możdżer, Jasper Hoiby’s Fellow Creatures și Tin Men and the Telephone. Biletul pentru o zi costă 85 de lei, iar abonamentul valabil toată perioada festivalului ajunge la 260 de lei.

Goblin Open Air Fest va avea loc în zilele de 1 și 2 iunie în clubul Goblin din Constanța. Dedicat muzicii urbane, festivalul desfășurat în aer liber reunește nume importante ale hip hop-ului românesc: Paraziții, Specii, Argatu & Moș Martin, Satra BENZ, Tranda, Axon, Bad & Boujee (DJ OldSkull & DJ Lexi), The Goblin Minions (Kri$$ & Stanley) și alte trupe ce urmează să fie anunțate. Un abonament costă 69 de lei.

David Garrett & Band vine cu turneul său “Explozive Live” la București, la Sala Palatului, pe 8 și 9 iunie. Garrett cântă la o vioară Stradivarius veche din anul 1716 și este cel mai rapid violonist din lume – a intrat în Guinness World Records pentru interpretarea piesei “Flight of the Bumblebee” (65,26 secunde). E cunoscut pentru reinterpretarea unor piese clasice sau a hiturilor pop și rock. Cel mai ieftin bilet este 190 de lei, iar cel mai scump, 650 de lei.

Michael Malarkey, actor cunoscut din serialul “Jurnalele vampirilor”, va concerta pe 9 iunie la Hard Rock Café din București, unde își va prezenta albumul de debut. Prețul unui bilet variază de la 49 la 200 de lei.

Hip Hop Fest are loc la Arenele Romane din București, pe 9 iunie. Începând cu ora 13.00 până târziu în noapte, pe scenă se vor perinda nume cunoscute din hip hop-ul românesc: El Nino, Nimeni Altuʼ, Phunk B & Infinitu aka Sfantu’ 8, Omu Gnom, Alan&Kepa, Specii, Dj Al*Bu, Manafique, Keri, Dspekt și Tony Slow. Un bilet costă 39 sau 69 de lei.

Scorpions revine în România și va concerta în București, la Romexpo, pe 12 iunie. Este cel de-al șaptelea spectacol susținut de legendara trupă în țara noastră și face parte din turneul Crazy World Tour. Prețul unui bilet variază de la 150 de lei la 350 de lei, în funcție de locul ales (gazon, Golden Ring, tribună). Scorpions continuă să cânte, în ciuda faptului că în 2011 au făcut un turneu de adio și și-au anunțat retragerea.

Slowride Transalpina Fest 2018 va avea loc între 13 și 15 iulie 2018, la Baia de Fier, județul Gorj, lângă Peștera Muierilor, unde organizatorii promit “să ascultăm rock de calitate și să străbatem pe motociclete una dintre cele mai frumoase zone din România”. Primele nume anunțate: Zdob și Zdub, Vița de Vie, Aeon Blank, Zob, Bucium. Biletul de o zi este 30 de lei, abonamentul de 3 zile, 50 de lei.

“Ca pe vremuri”, ediția a II-a, are loc pe 15 iunie la Arenele Romane din București. Un spectacol dedicat rockului clasic românesc, ce reunește pe aceeași scenă Cargo, Phoenix și Celelalte Cuvinte, trei trupe emblematice ale acestui gen. Un bilet costă între 69 și 199 lei.

Road Patrol MC Romania Bikers Festival 2018 va avea loc între 15 și 17 iunie, în Poligonul AJVPS Timiș de lângă Pădurea Verde, unde vor cânta Lord Bishop, Crimena, Dirty Shirt, Odd Crew, Guerrillas, Void Inn și alte trupe ce urmează a fi anunțate. Abonamentul costă 40 de lei.

Nick Cave and The Bad Seeds concertează la Romexpo (parcarea A), în București, pe 19 iunie. Artistul australian, celebru mai ales pentru melodia “Where The Wild Roses Grow”, cântată în duet cu Kylie Minogue, se va afla pentru prima oară în România alături de trupa sa. Prețul unui bilet variază de la 160 la 250 de lei.

Arcade Fire, trupă înființară în 2001 și devenită celebră în 2004, cu albumul “Funeral”, va concerta la Romexpo, în parcarea A, pe 20 iunie. Prețul unui bilet variază de la 160 la 220 de lei.

Trupa americană Stone Sour vine să cânte la București, la Arenele Romane, pe 26 iunie. De-a lungul carierei, grupul a primit trei nominalizari la Premiile Grammy, toate la categoria Best Metal Performance. Piese precum “Through Glass”, “Bother” sau “Tired” au devenit rapid hituri și au urcat pe primele poziții în topurile muzicale. Prețul unui bilet variază de la 100 de lei la 185 de lei, în funcție de categorie și de perioada cumpărării (dacă e mai aproape de data concertului, e mai scump). Pachetele speciale, din care fac parte postere cu autograf, brățări și, în unele cazuri, întâlnirea cu membrii trupei, costă de la 384 de lei la 1.331 lei.

Hollywood Undead cântă pe 27 iunie la Arenele Romane din București. Trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, înființată în 2005, are 5 albume la activ și clipuri cu zeci de milioane de vizualizări pe Youtube. În funcție de categorie și de data cumpărării, biletul costă între 89 și 159 de lei.

Festivalul de muzică latino El Carrusel are loc la București, la Romexpo, în zilele de 30 iunie și 1 iulie. În prima zi cântă artistul de origine columbiană Maluma, care a colaborat inclusiv cu Shakira, Andra, Fly Project, Mandinga + alți artiști ce urmează să fie anunțați, iar în cea de-a doua vor urca pe scenă DJ Robin Schulz, DJ Juan Magan, Whatʼs Up, Ricky B ș.a. Un bilet costă 220 de lei (acces general), 300 de lei la Golden Circle și 750 de lei la categoria VIP.

Noise Festival are loc în Poiana Brașov, pe 30 iunie și 1 iulie. Este prima ediție a acestui festival de muzică electronică, la care și-au anunțat prezența Brooks, Lucas & Steve, Syn Cole, The Him, Chocolate Puma, Mike Mago, Throttle, Madison Mars, Chace, Adrian Eftimie, Optick, Midi Culture, Pascal Junior, The Model, Gojira & Planet H, Danika, Robert David și Shin’ar. Biletul pentru o zi este 79 de lei, iar abonamentul pe două zile costă 139 de lei.

Shine Festival 2018 va avea loc pe 30 iunie și 1 iulie la Arenele Romane din București. Este a cincea ediție a acestui festival, iar pe scenă vor urca Skillet, The Cat Empire, Subcarpați, Frații Grime, Șuie Paparude, Basska, The Mono Jacks, Cred Că Sunt Extraterestru, Fantome și Argatu… plus alte trupe ce urmează a fi anunțate. Abonamentele de două zile costă de la 149 la 249 de lei, în funcție de categorie și data la care sunt achiziționate.

Jazz in the Park 2018 se va desfășura între 21 iunie și 2 iulie în mai multe locații: Parcul Central Cluj, pe Malul Someșului și în câteva săli de concerte din Cluj-Napoca. Accesul e gratis la evenimentele ținute în aer liber, iar pentru concertele din săli vor fi puse în vânzare abonamente (de exemplu, pentru cele ținute la Opera Maghiară și în Muzeul de Artă, abonamentul este 410 lei). Printre primele trupe confirmate: Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT și Antal Gabor Trio. În deschidere, Afro-Cuban All Stars, noul band al fondatorului Buena Vista Social Club.

Dakini Festival 2018 va avea loc pe Plaja Tuzla, din Constanța, între 27 iunie și 1 iulie. 120 de artiști vor urca pe scenele Chill/Live (Gaudi AllStars Orchestra Live, Prem Joshua Band Live, Ott. Live, Aes Dana Live, Solar Fields), Psy Trance (Ace Ventura, Alpha Portal, Astrix, Emok, Sideform, Tsubi) și Micro (Ada Khaled, Matei Tulbure, Paul Agripa, Petre Inspirescu) la cea de-a doua ediție a festivalului. Prețul abonamentului este de 350 de lei (280 pentru minori).

Rock Camp Satu Mare este un festival în aer liber ce se va desfășura între 29 iunie și 1 iulie, la aeroclubul din Satu Mare. Pentru iubitorii de muzică rock și de motoare turate vor cânta: Firewind, Terra Incognita, Victorius, Don Gatto, Sanctuar, Aquila by Leo Devil-solo Project, Jinjer, Eufobia, Show Your Face, Apey and The Pea, Ska-nk, Majesty, Magnetic, Middle Finger, P. Box, Gothic, Black River Blues Band. Biletul pentru o zi costă 40 de lei, abonamentul pentru toate trei zilele este 80 de lei.

Dead Kennedys cântă în Club Fabrica din București, pe 3 iulie. Versurile legendarei trupe americane de hardcore/punk au tentă politică și satirizează personalitățile vremurilor, dar și autoritatea, în general. Biletul costă 85 de lei și ajunge la 100, dacă este achiziționat la intrare.

Neversea 2018, a doua ediție a acestui festival “frate” cu Untold, se va desfășura între 5 și 8 iulie, la Constanța, pe plaja Neversea. Printre artiștii care vor performa anul acesta se numără The Script, John Newman, Scooter, Redfoo, Axwell & Ingrosso, Hardwell, Steve Angello, Alan Walker, W&W, Sunnery James & Ryan Marciano, Jamie Jones, Nina Kravitz, Camo & Krooked, Chase & Status, DUB FX, Modestep, Noisia și Pendulum. Biletul pentru 4 zile costă 449 lei sau 550 lei + taxe (în funcție de data cumpărării; dacă e mai aproape de începerea festivalului, e mai scump), iar biletul VIP ajunge la 900 de lei + taxe.

Metalhead Meeting Festival 2018 se va desfășura în zilele de 6 și 7 iulie, la Arenele Romane din București. Ediția a șaptea va aduna pe scenă o mulțime de trupe străine. Deocamdată, sunt confirmați finlandezii de la Children of Bodom și Sonata Arctica, brazilienii de la Soulfly, grupurile olandeze Epica și Carrach Angren, canadienii de la Kataklysm și americanii de la Skeletonwitch. Abonamentele costă între 200 și 250 de lei.

Gărâna Jazz Festival 2018 se va desfășura între 12 și 15 iulie, la Gărâna, județul Caraș-Severin. Concertele vor avea loc pe 3 scene – în Poiana Lupului, în Biserica Catolică din satul Văliug și la Hanul La Răscruce, locul în care a avut loc prima ediție a festivalului, în urmă cu 22 de ani. Biletul pentru o zi este 85 de lei, abonamentul pentru 3 zile ajunge la 240 de lei, iar cel pentru 4 zile, la 300 de lei. Pe 12 iulie vor cânta Youn Sun Nah & Ulf Wakenius și Sebastian Studnitzky Quartet, pe 13 iulie, Kekko Fornarelli Trio, urmat de Courtois, Erdmann, Fincker – Bandes Originales, pe 14 iulie, Brothers – Adam Baldych & Helge Lien Trio w. Tore Brunborg și Roberto Fonseca Trio, iar pe 15 iulie, Stefano Battaglia Trio, urmat de Rymden: Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström.

Music Outdoor Experience 2018 va avea loc între 12 și 15 iulie, pe platoul de la Valea Drăganului, Cluj. Festivalul, ajuns la a șaptea ediție, îi aduce în fața fanilor muzicii electronice pe Erb N Dub, Mc Mota, DJ Snow & Mc Agent, Golan, Mad Liquid, Dodo, DJ Ethylen, Zo, Massive Fluo, Rev, Eye Scream, Musai Soundworks, Alex One, N.Ser, Aeminium și Cosmostone. Abonamentul costă 75 de lei.

Festivalul Rock la Mureș ediția 2018 se va desfășura în aer liber, pe 13 și 14 iulie, la Periam Port, localitate din județul Timiș aflată în imediata vecinătate a granițelor cu Serbia și Ungaria, pe malul râului Mureș. Până în acest moment, sunt confirmați The Exploited, Șuie Paparude, Bucovina și E-An-Na. Un abonament costă 45 de lei.

Rock Me-Osica Fest 2018 va avea loc între 13-15 iulie în comuna Osica de Sus, județul Olt. E la prima ediție și va reuni pe scenă, în cele trei zile, trupele White Ash, Hteththemeth, Bucium, Implant pentru refuz, Luna Amară, Sunet FIN, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, Altar, OCS (Omul Cu Șobolani), Melting Dice, Days Of Confusion, Firma și Vița De Vie. Biletele costă 176 sau 220 de lei (last minute).

The Mission Sunset Rooftop va avea loc pe 14 iulie pe terasa Mall Promenada din București. Tale of Us, Patrice Bäumel, K!D Chriss și Victor Stancov și-au confirmat prezența la această a treia ediție, al cărei start se dă la ora 21.00. Biletul costă între 60 și 150 de lei.

Electric Castle 2018, ajuns la a șasea ediție, se va desfășura între 18 și 22 iulie, în locul deja bine cunoscut: domeniul Castelului Banffy din Cluj. Abonamentul este 429 de lei, iar cel care include și loc de campare ajunge la 529 de lei. Pe scena festivalului de muzică electronică vor urca anul acesta Damian Marley (fiul legendarului Bob Marley și câștigător a două premii Grammy), Jessie J, London Grammar, Mura Masa, Richie Hawtin, Excision, Groove Armada, The Bloody Beetroots, St Germain, Nothing But Thieves, Son Lux, Tchami, Mum, Alison Wonderland, Digitalism, Bakermat, Dub Pistols, Little Big, Kensington, Elderbrook, Netsky, Valentino Khan, Quantic, JP Cooper, Wolf Alice, The Horrors, San Holo, Nastia, Fakear, High Contrast, Makoto, Krakota, London Elekricity, Northlane, Cancer Bats, Dubioza Kolektiv, Kris Kros Amsterdam, Subcarpați, Vița de Vie, OCS, Vunk, Class, Hospitality, Elrow, Guilty Pleasures și Hungarian Opera Orchestra.

Judas Priest concertează în București, la Romexpo, pe 22 iulie. Spectacolul face parte din turneul “Firepower” al legendarei trupe fondate în urmă cu mai bine de 40 de ani și va fi în aer liber. Prețul unui bilet pornește de la 149 de lei și poate ajunge la 320 de lei.

Massive Attack cântă la Arenele Romane din București, pe 24 iulie. Spectacolul va fi deschis de trupa Young Fathers. Prețul unui bilet este de 170 de lei.

Joe Satriani, unul dintre cei mai mari chitariști ai lumii, care a avut 15 nominalizări la Grammy și vânzări de peste 10 milioane de albume, va cânta la Arenele Romane din București, pe 25 iulie. Concertul face parte din turneul “What Happens Next Tour”. În funcție de categoria aleasă și data achiziționării, biletul poate costa de la 74 de lei până la 260 de lei.

Europa FM Live pe Plajă va avea loc în perioada 26-28 iulie, pe plaja dintre stațiunile Venus și Saturn. Prima trupă invitată și confirmată este Holograf, ceilalți artiști care vor urca pe scenă urmând a fi anunțați în scurt timp. Intrarea este liberă.

Cel mai longeviv festival rock din România, ARTmania, ajuns la a 13-a ediție, va aduna în Piața Mare din Sibiu, în zilele de 27 și 28 iulie, trupe și artiști celebri, printre care Steven Wilson, Leprous, Haken, Rome, Arcane Roots, Zeal & Ardor, Distorted Harmony și Mogway. Abonamentul costă 190 de lei.

Citadela Festival 2018 va avea loc între 27 și 29 iulie, în Deva, la Cetatea Deva, un abonament pentru toate cele 3 zile putând fi achiziționat cu 89 de lei. Pentru fanii muzicii electronice vor face spectacol Amorf, Hector, Livio & Roby, Mi Pa, Priku, Sepp b2b Nu Zau, Suciu, Vincentiulian și vlf. Vor mai fi workshopuri și speakeri, galerii de artă, street food și camping.

Untold 2018 se va desfășura între 2 și 5 august, la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena. Este a patra ediție a festivalului care a devenit faimos în toată lumea și care aduce în România împătimiți ai muzicii de pe aproape toate continentele. Printre artiștii celebri care vor urca pe scenă se numără Armin van Buuren, Tiesto, Jason Derulo, The Prodigy, Nina Kravitz, Steve Aoki, Bonobo, Afrojack, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Loko Dice, Solomun, Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia, Pendulum, Wilkinson, The Chainsmokers și The Asteroids Galaxy Tour. Biletul pentru o zi costă 247,5 lei sau 302,5 lei (sâmbătă, 4 august, e mai scump), iar abonamentele costă 603,9 lei sau, la VIP, 1.210 lei.

Rockstadt Extreme Fest 2018 va avea loc în perioada 2-5 august, pe terenul de biatlon de la baza Cetății Râșnov. Un abonament costă 270, dacă-l cumperi până pe 1 iulie, apoi urcă la 300 de lei. Vor cânta: In Flames, Powerwolf, Metal Allegiance, Goatwhore, Brujeria, Ingested, Origin, Infest, Kurokuma, E-An-Na, Coma, W.A.S.P., Converge, Dying Fetus, Fleshgod Apocalypse, Bucovina, Dirty Shirt, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Gutalax, Obscure Sphinx, Kistvaen, Impure Wilhelmina, Fleshless, Of Virtue, Obituary, Enslaved, Septicflesh, Nervochaos, Belphegor, Dust Bolt, Get the Shot, Full of Hell, The Royal, W3 4R3 NUM83R și The Thirteen Sun.

Out of Doors Fest 2018 va fi între 2 și 5 august, la Costinești, la White Horse Rock’n Roll Costinești, vizavi de Teatrul de Vară. Vor concerta Vama, Roa, Robin and The Backstabbers, The Kryptonite Sparks, Full Tones, Șuie Paparude, Vița de Vie, Implant pentru refuz, E-An-Na, Paradox Theory, Cargo, Coma, Trooper, Dinfier, Lupu cel rău, Subcarpați, OCS, Cred Că Sunt Extraterestru, Bucium, The Purple Dandies. Prețul unui abonament este de 125 de lei.

Iubitorii de salsa se adună la România Salsa Week, care se va desfășura în perioada 6-12 august în Vama Veche, Club DʼOr. Vor fi show-uri, workshop-uri, concursuri de dans, petreceri la piscină și un concert susținut de Grupo Extra (pe 8 august). La cea de-a 14-a ediție a acestui festival vor participa multe școli de dans, printre care și Wilmark Dance Academy, Global Latino Dance Bucharest, Latin Fusion Ladies sau Sonrisa Dance Center. Abonamentul costă între 470 și 565 de lei.

Folk Fest Remember Costinești va avea loc în zilele de 10 și 11 august la White-Horse Rock’n Roll, Costinești. Ediția a doua îi aduce pe scenă pe Mircea Vintilă și Trupa Brambura, Alexandru Andrieș, Emeric Imre & Jimi El Laco, Daniel Iancu & Costel Pătrășcan, Marius Matache (în prima zi) și pe Nicu Alifantis & ZAN, Florin Chilian, Mike Godoroja & Blue Spirit, Magda Pușcaș & Sorina Bloj, Dinu Olărașu. Biletul costă 50 de lei.

Way Too Far Rock Festival 2018 se va desfășura în Bistrița, la Wonderland Skiing Resort (str. Aerodromului), în weekendul 10-12 august. Este un eveniment care-și propune să ofere publicului o experiență muzicală completă, prin îmbinarea mai multor genuri rock, dar și prin întâlnirea pe aceeași scenă a unor nume vechi, consacrate, cu artiști ai momentului. Artiștii confirmați pentru ediția din acest an sunt TREES Orchestra, Andrew McGuinness, 7 Pași, Grimus, Altar, Celelalte Cuvinte, Iarba Fiarelor, Coma, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers,Taxi, Ethernus, Riot Monk, Days of Confusion, Omul cu Șobolani și Vița de Vie. Biletul costă 90 de lei (la presale) sau 120 de lei.

Summer Well Festival 2018 se va desfășura pe Domeniul Știrbey, Buftea, în zilele de 11 și 12 august, începând cu ora 12.00. Este a opta ediție a festivalui de muzică alternativă, iar biletul costă 297 de lei (acces general, la toate concertele, în ambele zile). Și-au confirmat prezența Cigarettes After Sex, The Kooks, Rationale, Justice, Kodaline, HMLTD, Bastille, Sofi Tukker, Tom Grennan și Isaac Gracie.

Nightwish revine în România după 3 ani, pentru a cânta la Romexpo, pe 17 august. Evenimentul face parte din turneul mondial “Decades”, prin care trupa sărbătorește 20 de ani de activitate. Prețul unui bilet variază de la 139 la 285 de lei.

Smida Jazz Festival 2018 se va desfășura între 17 și 19 augustm în pitorescul sat Smida din comuna Beliș, județul Cluj. Este un eveniment în aer liber, ajuns la a treia ediție, în care jazz-ul de avangardă e combinat cu activități educative și recreative. Vor cânta Muntet (un cvartet inițiat de saxofonistul Alex Munte, alături de Albert Tajti – pian, Michael Acker – contrabas și Victor Stoica – tobe), Kimmo Pohjonen (Finlanda), Portico Quartet (Marea Britanie), Sons of Kemet (Marea Britanie), KRiSPER (România), Barabás Lőrinc Quartet (Ungaria), Paperjam (România), Immortal Onion (Polonia) și Spirit Cave (Danemarca & Norvegia). Abonamentul este 99 de lei, iar campingul, 55 de lei.

Awake Festival 2018 se desfășoară pe Domeniul Teleki din satul Gornești, județul Mureș, între 17 și 19 august. Primii artiști care au confirmat că vor urca pe scenă la cea de-a doua ediție a festivalului sunt Wilkinson (în fomulă live), Milky Chance, The Subways, alături de The Parlotones, Akua Naru, Fink, Subcarpați cu invitați speciali Hanu’ cu Braga, Mihail, Șatra B.E.N.Z., Ivan and the Parazol, Fran Palermo, DJ Shiver, DJ Sauce, DJ Antenna și Detour. Abonamentul este 159 de lei, iar abonamentul + camping, 185 de lei.

WoodTech Festival are loc în Pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca, în weekendul 17-19 august. Eventimentul stă sub semnul a trei ritmuri diferite: Techno, Psy și DrumʼnʼBass. Artiștii confirmați până acum sunt Primărie, Andrey Djackonda, Saboar, Seme, Laurian și Mofescu la scena Techno, iar la Psy, Atma, Psylev, Xoa, Warlock și A_p_e_p. Pe scena Drum ‘n’ Bass vor evolua MadLiquid, Zo, Factor 44, Spit, Diminisher și Col3a. În acest moment, un bilet costă 69 de lei.

