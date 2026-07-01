“Ne dorim să fim cât mai aproape de clienți și de partenerii din piața imobiliară, oferindu-le acces rapid la servicii de brokeraj de credite și consultanță financiară specializată”, a declarat Andrei Cazacu, Franchise Network Director Imobiliare.ro Finance.

Biroul din Constanța poate fi găsit pe Strada Dacia, la numărul 4. Nouă brokeri profesioniști din rețeaua Imobiliare.ro Finance lucrează de partea ta pe plan local și te sprijină pe tot parcursul procesului de obținere a unui credit pentru ca tu să alegi soluția potrivită într-un mod transparent, fără presiune, costuri ascunse sau condiții neclare.

Noul sediu din Cluj-Napoca se află pe Strada Regele Ferdinand, la numărul 5. Cei 20 de specialiști activi pe plan local oferă soluții complete de finanțare pentru persoanele fizice și juridice, incluzând credite ipotecare, credite de nevoi personale, leasing și asigurări. Ei sunt profesioniștii care rămân de partea ta pe tot parcursul procesului de finanțare, dar și după.

“Brokerii noștri din Cluj au demonstrat performanțe remarcabile, iar acest nou hub reflectă angajamentul rețelei de a le oferi mediul optim pentru performanță. Sub coordonarea dedicată a managerului nostru regional, Florina Pop, ne întărim poziția într-unul dintre orașele cu cele mai dinamice piețe de real estate din țară, fiind acum și mai bine pregătiți să susținem un volum în creștere de clienți și de parteneri imobiliari”, a mai explicat Andrei Cazacu.

Pe parcursul anului trecut, liderul pieței de brokeraj de credite a deschis alte două birouri, de această dată în Brașov (Strada Zaharia Stancu, numărul 8, blocul 4, spațiul comercial 2) și în Iași (Strada Armeană, la numărul 12, în fosta clădire ProTV).

Rețeaua națională Imobiliare.ro Finance include peste 300 de brokeri de credite, aproape de tine, oriunde ești. Aceștia colaborează cu majoritatea băncilor și instituțiilor financiare din țară și au 13 ani de experiență în creditare, perioadă în care au intermediat peste 65.000 de împrumuturi.

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