Compania și-a propus să ofere clienților o experiență de creditare simplă și bine documentată. Scopul lor a fost să ajute clienții să ia decizii informate și benefice pe termen lung în privința creditelor.

Harta județelor în care activează echipa Imobiliare.ro Finance. Sursa: Imobiliare.ro

„În luna august, alături de 260 de brokeri de credite din 30 de județe am sărbătorit încă un an dedicat celor aflați în căutarea creditul potrivit. De 12 ani învățăm și creștem alături de oameni și reînnoim promisiunea de a fi aproape de ei, informați, transparenți și cu multă empatie pentru visul casei potrivite al fiecăruia”, a declarat Alis Stratan, Marketing Manager Imobiliare.ro Finance.

În ultimii trei ani, compania și-a dublat cota de piață.

Imobiliare.ro Finance colaborează cu Imobiliare.ro pentru a crea un ecosistem integrat care îmbunătățește experiența de achiziție a unei proprietăți.

