Timpul alocat comunicării s-a dublat, utilizarea sistemelor de afaceri a crescut cu 94%, iar timpul pentru „deep work” a scăzut cu 9%, extinzând ziua de lucru cu 8 minute în medie.

Aproximativ 80% dintre angajați folosesc IA în sarcinile zilnice, dar experții avertizează asupra riscului de epuizare și cer soluții pentru echilibrarea productivității cu reducerea stresului.

ActivTrak este o companie americană care produce software de analiză a forței de muncă și productivitate. Compania a fost fondată în 2009 de Birch Grove Software și are sediul central în Austin, Texas.

Inteligența artificială nu înlocuiește munca. O amplifică!

Presupunerea predominantă despre inteligența artificială și munca modernă este că ambele fac ziua de lucru mai ușoară. Mai scurtă. Mai ușor de gestionat.

Inteligența artificială gestionează sarcini repetitive, instrumentele de colaborare reduc dificultățile, iar angajații fac mai multe cu mai puțin efort.

Dar nu este ceea ce arată datele comportamentale. Zilele de lucru sunt mai scurte, da. Dar orele productive au crescut cu 5%. Adoptarea inteligenței artificiale a ajuns la 80%. Timpul petrecut cu instrumentele de inteligență artificială a crescut de 8 ori. Iar colaborarea a crescut cu 34%. Inteligența artificială nu înlocuiește munca. O amplifică.

Integrarea masivă a inteligenței artificiale (IA) în procesele de afaceri, inițial privită ca o soluție pentru reducerea muncii repetitive și a stresului profesional, pare să genereze efecte neașteptate.

Conform analizei, IA nu doar că nu reduce volumul de muncă al angajaților, ci, dimpotrivă, le modifică semnificativ distribuția timpului petrecut la birou.

Studiul, care a analizat 443 de milioane de ore de muncă ale 1.111 organizații diverse industrii și 163.638 de angajați, pe parcursul a 3 ani, relevă că introducerea IA în activitățile de birou a dus la o creștere semnificativă a timpului dedicat comunicării, care s-a dublat.

De asemenea, utilizarea diferitelor sisteme de afaceri a crescut cu 94%.

Pe de altă parte, timpul dedicat concentrării profunde („deep work”) a scăzut cu 9%, indicând o tendință spre o fragmentare mai mare a activităților zilnice.

„Contrar așteptărilor, inteligența artificială nu eliberează timp pentru creativitate sau relaxare, ci, în multe cazuri, contribuie la extinderea zilei de lucru”, se arată în raportul publicat de ActivTrak.

Dincolo de aceste câștiguri, tensiunea structurală se acumulează. Eficiența concentrării, procentul din timpul de lucru petrecut în activități concentrate, neîntrerupte, a scăzut la 60% – un minim al ultimilor 3 ani.

Epuizare vs solicitări cronice

Și, deși epuizarea profesională a scăzut – o victorie reală – mai mulți angajați ca niciodată sunt sub-solicitări cronice, mai degrabă decât suprasolicitați.

Mai mult, angajații care utilizează activ instrumente bazate pe IA au ajuns să lucreze, în medie, cu 8 minute mai mult pe zi decât cei care nu folosesc astfel de tehnologii.

În ciuda acestor constatări, procesul de digitalizare a locurilor de muncă continuă într-un ritm accelerat. În prezent, aproximativ 80% dintre angajați folosesc inteligența artificială în sarcinile lor zilnice.

Cu toate acestea, schimbările rapide în modul de lucru ridică noi provocări pentru management.

„Tendința actuală impune liderilor să găsească soluții pentru a echilibra cerințele de productivitate cu necesitatea de a preveni epuizarea profesională cauzată de interacțiunea constantă cu rețelele neuronale și de prelungirea programului de lucru”, avertizează specialiștii.

Ce trebuie să știe liderii

Ziua de lucru se micșorează. Volumul de muncă, nu.

Ceea ce încă nu au majoritatea organizațiilor, însă, este o vizibilitate clară asupra modului în care aceste schimbări afectează efectiv productivitatea, concentrarea și capacitatea forței de muncă.

Aceasta este provocarea definitorie a anului 2026: sistemele care guvernează atenția, concentrarea și alinierea forței de muncă nu au ținut pasul cu accelerarea din jurul lor.

Întrebarea pentru lideri nu mai este dacă să adopte AI sau să determine unde și când se desfășoară munca. Ci dacă modelul lor operațional este conceput pentru o forță de muncă care funcționează diferit și inegal.

Întrebați majoritatea liderilor cum merge munca, iar răspunsul urmează un arc familiar: inteligența artificială gestionează mai multe, zilele de lucru sunt mai ușor de gestionat, iar creșterea eficienței încep să se vadă.

Modelele de lucru sănătoase au atins un nivel record din ultimii trei ani, 75% dintre angajați menținând o utilizare echilibrată a muncii. Riscul de epuizare profesională a scăzut cu 22%. Orele productive au crescut chiar și pe măsură ce zilele de lucru s-au scurtat. Adoptarea inteligenței artificiale a crescut la 80% dintre angajați – față de doar 53% acum doi ani – cu o medie de retenție a utilizării inteligenței artificiale de 92% de la o lună la alta. Conform măsurătorilor convenționale, locul de muncă se îmbunătățește.

Însă datele comportamentale spun o altă poveste.

Eficiența concentrării a scăzut la 60%

Eficiența concentrării a scăzut la 60% – un minim al ultimilor trei ani – deoarece timpul de colaborare a crescut cu 34%, iar multitasking-ul a crescut cu 12%. Randamentul maxim și performanța sustenabilă nu sunt același lucru.

Ceea ce reiese din fiecare aspect al datelor din acest an este un model consistent: munca se accelerează mai repede decât sistemele concepute pentru a o gestiona.

IA adaugă volum de muncă în loc să îl redistribuie. Colaborarea se extinde mai repede decât o poate susține atenția acordată. Câștigurile de productivitate sunt reale, dar sunt finanțate din ce în ce mai mult de fragmentare, mai degrabă decât de profunzime.

