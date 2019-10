De Andreea Radu,

Naruhito, 59 de ani, este cel de-al 126-lea împărat al Japoniei și primul născut după cel de-Al Doilea Război Mondial. El și-a preluat prerogativele imperiale la data de 1 mai anul acesta, după ce tatăl său, Akihito, a devenit primul monarh japonez care a abdicat în ultimii 200 de ani, scrie descopera.ro.

Ceremonia va debuta cu ritualul privat în care Naruhito „îşi va proclama” ascensiunea în faţa strămoşilor din vechea dinastie imperială.

WATCH: Emperor Naruhito and Empress Masako are revealed on the Takamikura throne.



Japan’s enthronement ceremony is located in the Seiden-Matsu-no-Ma, or the State Room, of the Imperial Palace #即位礼正殿の儀 #即位の礼 pic.twitter.com/WvIYerOiQm — Bloomberg TicToc (@tictoc) 22 octombrie 2019

Câteva ore mai târziu, alături de soţia sa, împărăteasa Masako, Naruhito va participa la evenimentul principal, organizat în cea mai frumoasă sală a Palatului imperial – Camera pinilor (Matsu-no-Ma).

Într-un veşmânt ceremonial, în nuanţe de auriu arămiu – culoare destinată doar împăratului -, Naruhito îşi va proclama ascensiunea de pe tronul „Takamikura”.

Împărăteasa Masako, diplomat educat la Universitatea Harvard din SUA, va purta şi ea un veşmânt elaborat, extrem de greu, numit „junihitoe”, şi va sta aşezată alături de împărat, pe un tron uşor mai mic.

? Japans Empress Masako meanwhile wears a ceremonial court dress called the On-itsutsuginu, a robe of 5 silk layers.



Her hair ornament is called the Saishi, a small mirror with crystals, and she holds a ceremonial fan called an On-hiogi #即位礼正殿の儀 #即位の礼 pic.twitter.com/olkZhs0sVV — Bloomberg TicToc (@tictoc) 22 octombrie 2019

În ceremonie vor fi folosite o oglindă sacră, o sabie veche şi bijuterii familiei, obiecte specifice care atestă legitimitatea împăratului.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

La ceremonia de întronare, care reprezintă şi trecerea oficială de la Era Heisei (perioada de domnie a împăratului emerit Akihito), la

Era Reiwa a împăratului Naruhito, participă aproximativ 2.500 de invitaţi, printre care 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume.

Invitații la eveniment vor lua parte la un banchet organizat de cuplul imperial, urmând ca în seara zilei următoare să participe la un dineu organizat de premierul Shinzo Abe şi soţia acestuia.

Printre invitați se numără și Prințul Charles, președintele filipinez Rodrigo Duterte, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, liderul brazilian, Jair Bolsonaro, dar și președintele României Klaus Iohannis, scrie Time.

? LOOK: Distinguished guests Prince Charles and Denmarks Crown Princess Mary and more royalty from around the world are present for Japans enthronement ceremony #即位礼正殿の儀 #即位の礼 pic.twitter.com/R1frBzH05S — Bloomberg TicToc (@tictoc) 22 octombrie 2019

Potrivit Agerpres, Iohannis participă şi la banchetul imperial dedicat acestei ceremonii alături de soția lui, Carmen Iohannis. Preşedintele României se află începând de luni în Japonia. Şeful statului a avut întrevederi cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, şi cu preşedintele Finlandei, Sauli Niinisto.

Împăratul Naruhito şi-a anunţat intenţia de a continua munca tatălui său. Politica Japoniei se bazează pe un sistem multipartinic, parlamentar şi reprezentativ al unei monarhii constituţionale. Puterea executivă este deţinută de guvern, iar Constituţia japoneză din 1947 i-a limitat rolul împăratului la cel de „simbol al statului şi al unităţii poporului japonez”.