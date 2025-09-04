Cum va funcționa proiectul Power of Siberia 2

Conform The Moscow Times, acest proiect, aflat în dezvoltare din 2020, este văzut ca o victorie politică pentru Kremlin, subliniind angajamentul ambelor țări de a-și aprofunda relațiile în contextul unor schimburi comerciale bilaterale stagnante.

Power of Siberia 2 va adăuga o capacitate de export de 50 de miliarde de metri cubi pe an la rețeaua de conducte a Rusiei, completând cei 38 de miliarde de metri cubi transportați în prezent prin conducta originală Power of Siberia din estul Siberiei.

„Construcția conductei de gaz Power of Siberia 2, a conductei de tranzit Soyuz Vostok prin Mongolia și a facilităților de transport de gaz aferente din China vor fi acum cel mai mare, mai extins și mai costisitor proiect din industria globală a gazelor”, a declarat Alexei Miller.

Miller a adăugat că Gazprom ar putea livra gaz prin noua rută timp de până la 30 de ani.

Incertitudini rămase despre proiectul Power of Siberia 2

Deși proiectul a fost aparent aprobat, rămân câteva necunoscute. Contractele oficiale pentru conductă nu au fost încă semnate.

Nu este clar dacă China se va angaja la volume fixe sau va prelua livrările în termeni mai flexibili. De asemenea, Gazprom nu a dezvăluit prețul exact pentru livrări, spunând doar că va fi mai mic decât cel perceput în prezent cumpărătorilor europeni.

Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș
Recomandări
Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Moscova nu a anunțat încă un program de construcție sau costul oficial. Estimările pentru prețul total variază între 13,6 miliarde și 34 de miliarde de dolari.

Alexei Gromov, director energetic șef la Institutul pentru Energie și Finanțe, a prezis că un contract adecvat pentru Power of Siberia 2 ar putea fi semnat mai târziu în 2025.

Beneficii pentru Rusia și China

Pentru Rusia, dublarea capacității de export de gaz către China va compensa prăbușirea vânzărilor către Europa, care au scăzut de la 157 miliarde de metri cubi în 2021 la o estimare de 39 miliarde de metri cubi în 2025.

Analistul energetic Sergei Vakulenko a estimat că Power of Siberia 2 ar putea aduce o rentă între 2,5 miliarde și 4,3 miliarde de dolari pe an.

„Este departe de cei 20 de miliarde de dolari pe an în rentă pierdută din comerțul cu gaze cu Europa, dar totuși o sumă semnificativă”, a spus el într-un articol din 2023 pentru Carnegie Politika.

Pentru Beijing, livrările extinse de gaz rusesc pot acționa ca un tampon împotriva potențialelor șocuri de aprovizionare care rezultă din instabilitatea din Orientul Mijlociu sau tensiunile cu Occidentul.

Sancțiunile occidentale împing Rusia să vândă mult mai ieftin către China si India

Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului
Recomandări
Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

Regimul de la Moscova are nevoie de „Power of Siberia 2” pentru a compensa cel puțin o parte din pierderile suferite pe piața europeană de gaze. Totuși, puterea de negociere a Rusiei cu vecinul său mai puternic din punct de vedere economic a slăbit în contextul războiului din Ucraina, iar întrebările rămân cu privire la capacitatea Gazprom de a garanta un proiect de infrastructură atât de complex, notează RFERL.

Potrivit lui Alexei Miller, Rusia va percepe Chinei un preț mai mic la gaze decât europenilor. El nu a oferit detalii în acest sens. De asemenea, nu este clar cine va construi gazoductul.

China nu a comentat deocamdată memorandumul anunțat de partea rusă, dar presa de stat de la Beijing l-a citat pe Xi, care ar fi pledat pentru promovarea activă a infrastructurii transfrontaliere după un summit cu Putin și președintele Mongoliei Ukhnaagiin Khürelsükh.

Înainte de invadarea Ucrainei, Rusia își vindea cea mai mare parte a petrolului și gazelor naturale către Uniunea Europeană, însă după impunerea sancțiunilor occidentale, aceasta și-a reorientat exporturile, iar acum, combustibilii fosili ajung în China, India și Turcia, care au devenit astfel și cei mai mari beneficiari.

Uniunea Europeană a trecut la o eliminare a dependenței de Rusia, după explozia gazoductului Nord Stream, ce lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltică, și interzicerea achizițiilor de petrol rusesc.

Ilie Bolojan, Tăietor Întâi al României, face reformă sau o simplă cârpăceală?
Recomandări
Ilie Bolojan, Tăietor Întâi al României, face reformă sau o simplă cârpăceală?

Cu toate acestea, au existat și efecte secundare: scăzând exporturile de gaze pe conducte au crescut importurile de gaze lichefiate din Rusia.

Concomitent, alte state au profitat de plafonul de 60 de dolari pe barilul de țiței rusesc și au cumpărat țiței ieftin. Mai departe, l-au rafinat și apoi au vândut carburanți tot în UE, deoarece acest lucru nu este interzis.

Contextul geopolitic care a dus la acordul Power of Siberia 2

Acordul vine într-un moment în care majoritatea țărilor europene au încetat să mai cumpere gaz rusesc. Acest lucru a contribuit la o scădere de 3,2% de la an la an a producției de gaze naturale a Rusiei la 334,8 miliarde de metri cubi în prima jumătate a anului 2025, după încheierea tranzitului de gaze ucrainean din Rusia către Europa.

Pentru China, Rusia, Qatar, Australia și SUA au fost principalii furnizori de gaz în primele șapte luni ale anului 2025, conform datelor vamale chineze citate de The Moscow Times.

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri că gazul furnizat prin noua conductă va fi stabilit „pe principii de piață” și stabilit „printr-o anumită formulă”, fără a oferi mai multe detalii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câte conserve de ton trebuie să mânânce un adult într-o săptămână, pentru a depăși cantitatea de mercur considerată sigură
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură
Știri România 10:46
Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, Dan Turturică, a călătorit de la București la Chișinău cu zbor la business class și a avut cazare la hotel de cinci stele
Știri România 10:00
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, Dan Turturică, a călătorit de la București la Chișinău cu zbor la business class și a avut cazare la hotel de cinci stele
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cum s-au îmbrăcat vedetele la VIVA! Influencers Party 2025. Alina Sorescu a atras toate privirile, iar Anamaria Prodan a fost surpriza serii
Stiri Mondene 11:11
Cum s-au îmbrăcat vedetele la VIVA! Influencers Party 2025. Alina Sorescu a atras toate privirile, iar Anamaria Prodan a fost surpriza serii
Micutzu se face profesor și va preda un Master de Stand Up Comedy la UNATC
Stiri Mondene 10:33
Micutzu se face profesor și va preda un Master de Stand Up Comedy la UNATC
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
ObservatorNews.ro
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Mediafax.ro
Rusia consideră că garanțiile cerute de Ucraina pun Europa în pericol: „Sunt garanții periculoase”
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere
KanalD.ro
Pensii suspendate pentru românii care nu prezintă acest document. Care este termenul limită pentru depunere

Politic

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Politică 00:09
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 03 sept.
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile