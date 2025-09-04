Cum va funcționa proiectul Power of Siberia 2

Conform The Moscow Times, acest proiect, aflat în dezvoltare din 2020, este văzut ca o victorie politică pentru Kremlin, subliniind angajamentul ambelor țări de a-și aprofunda relațiile în contextul unor schimburi comerciale bilaterale stagnante.

Power of Siberia 2 va adăuga o capacitate de export de 50 de miliarde de metri cubi pe an la rețeaua de conducte a Rusiei, completând cei 38 de miliarde de metri cubi transportați în prezent prin conducta originală Power of Siberia din estul Siberiei.

„Construcția conductei de gaz Power of Siberia 2, a conductei de tranzit Soyuz Vostok prin Mongolia și a facilităților de transport de gaz aferente din China vor fi acum cel mai mare, mai extins și mai costisitor proiect din industria globală a gazelor”, a declarat Alexei Miller.

Miller a adăugat că Gazprom ar putea livra gaz prin noua rută timp de până la 30 de ani.

Incertitudini rămase despre proiectul Power of Siberia 2

Deși proiectul a fost aparent aprobat, rămân câteva necunoscute. Contractele oficiale pentru conductă nu au fost încă semnate.

Nu este clar dacă China se va angaja la volume fixe sau va prelua livrările în termeni mai flexibili. De asemenea, Gazprom nu a dezvăluit prețul exact pentru livrări, spunând doar că va fi mai mic decât cel perceput în prezent cumpărătorilor europeni.

Moscova nu a anunțat încă un program de construcție sau costul oficial. Estimările pentru prețul total variază între 13,6 miliarde și 34 de miliarde de dolari.

Alexei Gromov, director energetic șef la Institutul pentru Energie și Finanțe, a prezis că un contract adecvat pentru Power of Siberia 2 ar putea fi semnat mai târziu în 2025.

Beneficii pentru Rusia și China

Pentru Rusia, dublarea capacității de export de gaz către China va compensa prăbușirea vânzărilor către Europa, care au scăzut de la 157 miliarde de metri cubi în 2021 la o estimare de 39 miliarde de metri cubi în 2025.

Analistul energetic Sergei Vakulenko a estimat că Power of Siberia 2 ar putea aduce o rentă între 2,5 miliarde și 4,3 miliarde de dolari pe an.

„Este departe de cei 20 de miliarde de dolari pe an în rentă pierdută din comerțul cu gaze cu Europa, dar totuși o sumă semnificativă”, a spus el într-un articol din 2023 pentru Carnegie Politika.

Pentru Beijing, livrările extinse de gaz rusesc pot acționa ca un tampon împotriva potențialelor șocuri de aprovizionare care rezultă din instabilitatea din Orientul Mijlociu sau tensiunile cu Occidentul.

Sancțiunile occidentale împing Rusia să vândă mult mai ieftin către China si India

Regimul de la Moscova are nevoie de „Power of Siberia 2” pentru a compensa cel puțin o parte din pierderile suferite pe piața europeană de gaze. Totuși, puterea de negociere a Rusiei cu vecinul său mai puternic din punct de vedere economic a slăbit în contextul războiului din Ucraina, iar întrebările rămân cu privire la capacitatea Gazprom de a garanta un proiect de infrastructură atât de complex, notează RFERL.

Potrivit lui Alexei Miller, Rusia va percepe Chinei un preț mai mic la gaze decât europenilor. El nu a oferit detalii în acest sens. De asemenea, nu este clar cine va construi gazoductul.

China nu a comentat deocamdată memorandumul anunțat de partea rusă, dar presa de stat de la Beijing l-a citat pe Xi, care ar fi pledat pentru promovarea activă a infrastructurii transfrontaliere după un summit cu Putin și președintele Mongoliei Ukhnaagiin Khürelsükh.

Înainte de invadarea Ucrainei, Rusia își vindea cea mai mare parte a petrolului și gazelor naturale către Uniunea Europeană, însă după impunerea sancțiunilor occidentale, aceasta și-a reorientat exporturile, iar acum, combustibilii fosili ajung în China, India și Turcia, care au devenit astfel și cei mai mari beneficiari.

Uniunea Europeană a trecut la o eliminare a dependenței de Rusia, după explozia gazoductului Nord Stream, ce lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltică, și interzicerea achizițiilor de petrol rusesc.

Cu toate acestea, au existat și efecte secundare: scăzând exporturile de gaze pe conducte au crescut importurile de gaze lichefiate din Rusia.

Concomitent, alte state au profitat de plafonul de 60 de dolari pe barilul de țiței rusesc și au cumpărat țiței ieftin. Mai departe, l-au rafinat și apoi au vândut carburanți tot în UE, deoarece acest lucru nu este interzis.

Contextul geopolitic care a dus la acordul Power of Siberia 2

Acordul vine într-un moment în care majoritatea țărilor europene au încetat să mai cumpere gaz rusesc. Acest lucru a contribuit la o scădere de 3,2% de la an la an a producției de gaze naturale a Rusiei la 334,8 miliarde de metri cubi în prima jumătate a anului 2025, după încheierea tranzitului de gaze ucrainean din Rusia către Europa.

Pentru China, Rusia, Qatar, Australia și SUA au fost principalii furnizori de gaz în primele șapte luni ale anului 2025, conform datelor vamale chineze citate de The Moscow Times.

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri că gazul furnizat prin noua conductă va fi stabilit „pe principii de piață” și stabilit „printr-o anumită formulă”, fără a oferi mai multe detalii.

