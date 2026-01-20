ÎCCJ a respins recursul în casație formulat de fostul episcop de Huși

Magistraţii ÎCCJ au respins recursul în casaţie ca nefondat, confirmând astfel decizia penală nr. 98/A din 30 aprilie 2025, pronunţată de aceeaşi instanţă în dosarul nr. 647/45/2020.

„Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie declarat de inculpatul Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30.04.2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală”, se arată în hotărârea instanţei supreme.

În plus, Onilă a fost obligat să achite statului suma de 300 de lei pentru cheltuieli judiciare.

„Onorariul, parţial, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul-inculpat Onilă Cornel în cuantum de 200 de lei rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei”, precizează aceeaşi decizie.

Cornel Onilă a fost condamnat la închisoare pentru abuzuri împotriva elevilor de la seminarul teologic

Cornel Onilă, cunoscut ca episcop de Huşi sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a fost condamnat pentru viol şi alte agresiuni sexuale asupra unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huşi.

Acuzaţiile l-au vizat şi pe fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, care ar fi comis agresiuni similare asupra aceloraşi victime, potrivit portalului de știri News.ro.

Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul Curţii de Apel Iaşi, Onilă şi Jitaru au fost trimişi în judecată pentru faptele lor, iar Curtea de Apel Galaţi a stabilit pedepse de opt ani de închisoare pentru fiecare.

Episcopul de Huși a încercat în mai multe rânduri să anuleze condamnarea la închisoare

După condamnarea definitivă din aprilie 2025, Cornel Onilă a încercat să conteste hotărârea prin două căi extraordinare de atac: recursul în casaţie şi contestaţia în anulare.

În cazul contestaţiei în anulare, ÎCCJ a respins cererea ca inadmisibilă la 20 noiembrie 2025. În cazul recursului în casaţie, instanţa a admis, în principiu, cererea fostului episcop, dar a respins solicitarea de suspendare a executării pedepsei, menţinându-l astfel în detenţie.

Corneliu Onilă a negat acuzațiile, dar a fost caterisit

Fostul episcop de Huși a negat acuzaţiile, susţinând că imaginile incriminatoare sunt trucate. În vara anului 2017, el s-a retras la Mănăstirea Văratec, păstrându-şi rangul de episcop retras. La două luni după condamnarea sa, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea acestuia, o măsură fără precedent în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române.