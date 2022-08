Am ales 30 de produse achiziționate cu cel mai mic preț din oferta din august 2021 și am raportat la prețul cel mai mic de la mijlocul lui august.

În aproape două săptămâni, școlile își vor deschide porțile, iar elevii se vor întoarce în bănci. Noul an școlar va începe pe 5 septembrie și se încheie pe 16 iunie. Elevii se întorc la școală cu o săptămână mai devreme comparativ cu anul trecut și anul școlar se va termina cu o săptămână mai târziu.

Elevii vor studia în total în 167 de zile de școală, scrie edupedu.ro, ceea ce plasează România pe locul 4 din coada clasamentului european al timpului petrecut în școală. Depășim cu foarte puțin țări precum Albania, Malta și Grecia.

Iar cum înaintea fiecărui an școlar părinții trebuie să ia drumul magazinelor pentru a alege rechizitele pentru cei mici, Libertatea a realizat un „coș de consum” pentru revenirea la școală. Am ales 30 de produse necesare pentru școală și am făcut comparația prețurilor cu cele din august trecut.

Plătim cu 175 de lei mai mult decât anul trecut

Toate produse analizate 2021 versus 2022 au fost dintr-un supermarket important din România. Cele mai mici prețuri din acel moment, din oferta magazinului.

Recomandări Istoria Europei, dezvăluită de secetă. Obiecte și locuri pierdute au ieșit din nou la lumină după sute de ani

Am păstrat algoritmul și acum, dar am decis să nu comunicăm numele supermarketului unde a fost realizat experimentul, pentru a nu fi acuzată o singură companie de creșteri, în condițiile în care majorările sunt cam peste tot.

Dacă anul trecut, în august, scoteam din buzunar suma de 320,96 de lei pentru rechizitele necesare, de această dată suma este mult mai mare. După ce am selectat cele 30 de produse – de la ghiozdan, penar, caiete, acuarele, creioane sau carioci -, suma totală de plată a fost de 494,09 lei. O creștere semnificativă de 173,13 lei, adică 54%.

Cel mai mult s-au scumpit ghiozdanele, obiectul obligatoriu pentru un elev. Prețurile unui ghiozdan variază în funcție de dotări și compartimete. Sunt ghiozdane care costă 99 de lei, dar sunt și unele care pot ajunge până la 455 de lei. Cele mai mici creșteri le-am întâlnit la caietele dedicate pentru geografie, biologie sau muzică, dar și pentru achiziția de lipici, pastă corectoare sau foarfecă.

Părinții suspectează comercianţii că majorează preţurile

Rezultatele creșterilor sunt indicate și în studiul „Deloitte back-to-school 2022”, realizat pe baza unui sondaj derulat în rândul a 1.200 de părinţi din Statele Unite ale Americii cu copii de şcoală.

Recomandări Parcul Herăstrău, degradarea continuă. Bănci rupte, iarbă lipsă, alei crăpate și arteziene fără apă

Conform acestuia, „principala preocupare a părinţilor cu privire la cheltuielile generate de începerea anului şcolar este reprezentată de creşterea preţurilor cu 57 la sută”. Valoarea este asemănătoare cu cea din România, 54%.

„Creşterea preţurilor şi, implicit, a costului vieţii reprezintă principala îngrijorare pentru locuitorii din majoritatea statelor lumii, inclusiv cele europene. Şi românii pun pe primul loc dificultăţile legate de scumpiri, în condiţiile în care cheltuielile lor de consum reprezintă peste 60 la sută din total, iar inflaţia anuală, care a ajuns la 15 la sută în vara acestui an, îşi va pune amprenta, cu siguranţă, şi asupra cheltuielilor generate de începerea şcolii”, spune Raluca Bâldea, Deloitte România, într-o declarație pentru Agerpres.

Lista produselor și a prețurilor comparate de Libertatea

PRODUS PREȚ AUGUST 2021 PREȚ AUGUST 2022 DIFERENȚA

ÎN LEI CREȘTERE PROCENTUALĂ GHIOZDAN 64,99 99,90 34,91 53,72% PENAR 31 piese 29,99 39,99 10,00 33,34% CAIET DICTANDO A5 10 buc. 7,90 19,90 12,00 151,90% CAIET MATEMATICĂ A5 10 buc. 7,90 19,90 12,00 151,90% CAIET DICTANDO A4 10 buc. 25,90 29,90 4,00 15,44% CAIET MATEMATICĂ A4 10 buc. 25,90 29,90 4,00 15,44% CAIET FOAIE VELINĂ 1 buc. 2,79 4,49 1,70 60,93% BLOC DESEN A4 1 buc. 1,99 2,99 1,00 50,25% BLOC DESEN A5 1 buc. 3,99 5,99 2,00 50,13% VOCABULAR 1 buc. 0,59 1,49 0,90 152,54% CAIET BIOLOGIE 1 buc. 0,89 2,19 1,30 146,07% CAIET GEOGRAFIE 1 buc. 0,89 2,19 1,30 146,07% CAIET MUZICĂ 1 buc. 0,89 2,19 1,30 146,07% SET GEOMETRIE 3 piese 4,99 6,99 2,00 40,08% TRUSĂ COMPAS 9,99 11,90 1,91 19,12% STILOU 1 buc. 14,99 17,90 2,91 19,41% PIX CU GEL COLORAT 30 buc. 14,99 24,90 9,91 66,11% CARIOCI 10 buc. 4,99 11,80 6,81 136,47% CREIOANE COLORATE 12 buc. 9,99 13,90 3,91 39,14% MARKER 6 buc. 8,99 15,90 6,91 76,86% ACUARELE 24 culori 14,99 24,90 9,91 66,11% PENSULE DESEN 3 buc 6,99 9,99 3,00 42,92% PLASTILINĂ 8,99 19,90 10,91 121,36% ASCUȚITOARE 1,79 3,99 2,20 122,91% FOARFECĂ 8,99 10,90 1,91 21,25% LIPICI 3 buc. 8,99 10,90 1,91 21,25% CORECTOR 2 buc. 8,99 10,90 1,91 21,25% CALCULATOR BIROU 11,99 29,90 17,91 149,37% LINIE 30 cm 3,90 5,90 2,00 51,28% HARTA ROMÂNIEI ȘABLON 1,80 2,50 0,70 38,89% TOTAL 320,96 494,09 173,13 53,94%

