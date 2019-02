Ea spune că are pașaport german și era sigură că va putea să se întoarcă în Germania împreună cu cei doi copii, dintre care cel mai mic are doar 20 de zile. „Sper că vor avea un viitor bun acum, sper așa de mult, mai ales pentru ea”, a spus ea despre Maria, fetița ei nou-născută. „Nu a avut niciodată o casă adevărată, nici jucării, nici mâncare, nici lapte. Vreau să-i ofer asta, sper că voi reuși și va avea o viață normală, va fi fericită și nu vor fi bombe”, spune Lenora pentru CNN.

Ea este unul dintre mii de membri ai ISIS aflați în custodia Forțelor Siriene de Apărare (SDF) sprijinite de SUA, sute dintre ei fiind membri ai țărilor europene. Dar, pe măsură ce SUA se pregătesc să-și retragă trupele, nu este clar dacă SDF are capacitatea de a-i ține în arest sau vor fi obligați să-i elibereze.

Germania, ca multe țări europene, a fost reticentă să accepte membrii ISIS. Singurele țări care au acceptat ca cetățenii fugiți să se alăture ISIS să se întoarcă în țară sunt Rusia, Indonezia, Liban și Sudan.

În cazul specific al lui Lemke și al soțului ei, Martin Lemke, Ministerul de Externe al Germaniei a declarat că nu are informații despre acest caz și susține că acordarea de „asistență consulară este încă practic imposibilă”.

Lemke avea doar 15 ani când a fugit de acasă în Germania și a plecat în Siria. S-a căsătorit cu Martin Lemke la câteva zile după ce a ajuns pe teritoriul controlat de ISIS și a locuit împreună cu celelalte soții de jihadiști în comunitatea luptătorilor străini. Dar, după ce ISIS s-a retras, multe dintre familiile luptătorilor au rămas în urmă.

„Nu s-au gândit la ce vom face când vom pierde orașele?”, spune Lenora despre comandanții ISIS. „Te gândești că ei sunt Statul Islamic, sunt mari, au un sistem care te va ajuta, dar atunci când vine timpul, te-au pus într-o moschee și te lasă să rămâi acolo”.

Ea are acum 19 ani și spune că a trecut prin perioade îngrozitoare. „Când mănânci o pâine timp de două zile și copilul tău de un an nu poate să meargă pentru că era atât de foame, și nu are dinți pentru că nu există vitamine, ajungi să nu mai accepți această situație”, a spus ea.

„Prima dată spui că faci asta de dragul lui Allah, pentru Dumnezeul meu, dar când copilul tău plânge și se rostogolește pe pământ, îți spui: Ești nebună? Ce ar a face asta cu islamul?”, povestește tânăra.

Soțul ei, tot german, este acum în custodia SDF, dar Lemke spune că acesta nu a fost un luptător ISIS și s-a ocupat doar cu operarea sistemul IT al grupului. „Nu fac nimic, iar soțul meu nu este un luptător, el este doar un tip tehnic, lucrează cu laptopuri, nu a omorât pe nimeni”, a spus ea.

Tânăra a recunoscut că fuga sa din Germania și alăturarea ISIS a fost o greșeală. „Când am ajuns am realizat că suntem parte din ISIS, îi susținem, trăim cu ei și atunci mi-am dat seama că nu e bine, eu locuiesc aici, am viața mea, dar facem parte dintr-o organizație teroristă, luăm parte la uciderea oamenilor terorizarea, uciderea oamenilor”.

Dacă se vor întoarce în Germania, atât Martin, cât și Lenora Lemke s-ar putea confrunta cu acuzații de aderare la o organizație teroristă, o infracțiune pentru care riscă între 6 și 10 ani de închisoare.

Cazul tinerei din Germania a apărut după ce una dintre cele trei eleve care au părăsit Londra în 2015 pentru a se alătura grupului terorist Stat Islamic în Siria a povestit că își dorește să se întoarcă în Marea Britanie pentru copilul său nou-născut.

Foto: Captură CNN

Citește și: Cum sunt mințite femeile din România să nască prin cezariană, pentru șpagă, prin boli inventate! La spitalul doctorului fals, rata naşterilor prin cezariană e de 86%, față de 36% media națională