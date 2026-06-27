Record absolut de temperatură în Germania

Germania a înregistrat vineri cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în țară, de 41,3 grade Celsius, potrivit datelor preliminare ale Serviciului Meteorologic German (DWD). Recordul a fost consemnat în orașul Saarbruecken, din vestul țării, pe fondul unui val de căldură extremă care afectează mare parte din Europa. Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea crește și mai mult în weekend, când sunt prognozate maxime de până la 42 de grade Celsius.

Dacă măsurătoarea va fi confirmată după verificările de rutină efectuate de DWD, noua valoare va depăși precedentul record național de 41,2 grade Celsius, înregistrat în iulie 2019.

„Este foarte posibil ca aceste temperaturi să fie atinse și chiar ușor depășite mâine (sâmbătă) n.r.”, a declarat pentru AFP meteorologul Uwe Baumgarten. nterior, în cursul zilei de vineri, serviciul meteorologic anunțase deja că fusese depășit recordul absolut pentru luna iunie, care era de 39,6 grade Celsius.

Evenimente anulate și avertismente de sănătate

Canicula extremă a determinat anularea mai multor evenimente culturale și sportive programate în Germania. Turneul profesionist de tenis Bad Homburg Open a fost suspendat vineri, iar finala competiției a fost reprogramată pentru sâmbătă dimineața, pentru a evita cele mai ridicate temperaturi ale zilei.

Autoritățile din Köln au anulat un festival dedicat copiilor și familiilor, programat pentru duminică, în timp ce un spectacol de operă în aer liber la Leipzig a fost anulat după ce conducerea instituției a considerat că ar fi „iresponsabil” ca un cor de tineri să cânte în asemenea condiții.

În același timp, autoritățile de mediu din vestul Germaniei au avertizat că temperaturile ridicate ar putea provoca moartea peștilor din râurile Rin, Mosela și Saar, din cauza scăderii nivelului de oxigen din apă.

Deși unele evenimente vor avea loc conform programului, autoritățile au emis avertismente speciale. Organizatorii manifestărilor Pride din München au anunțat că evenimentele se vor desfășura, însă au atras atenția că participanții se vor confrunta cu condiții „foarte calde și aglomerate”, recomandând purtarea pălăriilor, hidratarea corespunzătoare și folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție solară.

Valul de căldură se extinde spre Europa Centrală și Balcani

Valul de căldură a afectat deja o mare parte din Europa Occidentală. Spania a raportat numeroase decese asociate temperaturilor extreme, iar Franța a anunțat că zeci de persoane s-au înecat în încercarea de a se răcori și că mai mulți copii au murit după ce au fost lăsați în mașini supraîncălzite.

Pe măsură ce frontul de aer fierbinte se deplasează spre est, alte state din Europa Centrală se pregătesc pentru temperaturi extreme.

În Cehia și Ungaria sunt prognozate temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

150 de milioane de europeni, au fost expuși vineri unor temperaturi de cel puțin 35 de grade Celsius

Potrivit unei analize AFP, aproximativ 150 de milioane de europeni au fost expuși vineri unor temperaturi de cel puțin 35 de grade Celsius.

În Elveția, cele două reactoare ale centralei nucleare Beznau, cea mai veche centrală nucleară din Europa, au fost oprite temporar din cauza temperaturii ridicate a râului Aare, utilizat pentru răcirea instalațiilor.

În Marea Britanie a fost înregistrat un nou record pentru luna iunie, cu 37,3 grade Celsius în localitatea Santon Downham. În Belgia, sute de pasageri au fost evacuați din două trenuri Eurostar rămase fără aer condiționat în timpul caniculei.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat că valul de căldură „a spulberat numeroase recorduri de temperatură” și are „efecte majore asupra sănătății umane, ecosistemelor, agriculturii și productivității muncii”. Totodată, un grup internațional de climatologi a concluzionat că schimbările climatice provocate de activitatea umană sunt „fără echivoc” responsabile pentru intensitatea excepțională a actualului episod de caniculă.

Un val de căldură extremă va lovi România începând de duminică

Vineri, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare meteo pentru acest weekend. Conform specialiștilor, un val de căldură extremă va lovi România începând de duminică, 28 iunie, aducând temperaturi de până la 40 de grade Celsius, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale. Meteorologii au activat toate cele trei coduri de alertă – galben, portocaliu și roșu -, valabile în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00.

Recomandări pentru populație: Cum să vă protejați în zilele caniculare

Medicii și autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea câtorva reguli stricte pentru a evita problemele grave de sănătate asociate cu temperaturile extreme:

Evitarea expunerii directe la soare: Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari.

Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari. Hidratare corectă și constantă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea.

Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea. Alimentație ușoară: Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei.

Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei. Protejarea locuinței: Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros.

Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros. Atenție sporită pentru categoriile vulnerabile: Copiii, persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii) trebuie monitorizate cu atenție. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în mașini parcate, chiar dacă este vorba de perioade extrem de scurte.

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