Șase persoane s-au autoevacuat, iar trei locatari dintr-o casă învecinată au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza unor atacuri de panică, transmit reprezentanții ISU Cluj, citați de News.ro.

La fața locului au intervenit echipe ale Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca, sprijinite de pompieri din Turda, Huedin și Dej. Opt autospeciale de stingere, o autoscară și două echipaje SMURD au fost implicate în lupta cu flăcările.

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„Până la sosirea pompierilor, șase persoane s-au autoevacuat din pensiune, iar focul s-a extins la acoperișul a două imobile de locuit din vecinătate. Trei persoane au fost consultate de echipajele SMURD, suferind atacuri de panică”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.

Flăcările au distrus aproximativ 350-400 mp din acoperișul pensiunii și o mică porțiune din cele ale clădirilor alăturate.

La stingerea incendiului au contribuit și două autospeciale de la ISU Bistrița și ISU Mureș, precum și o autocisternă a unei companii de salubritate. Potrivit News.ro, incendiul a fost lichidat fără alte victime sau pagube suplimentare.

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