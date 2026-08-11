Legătura între vaccinuri şi autism, contestată de experţi

Preşedintele american a reluat în cadrul unei declaraţii în Biroul Oval afirmaţii controversate, susţinând că există o posibilă legătură între autism şi vaccinuri, deşi cercetările medicale nu au confirmat niciodată o astfel de legătură.

„Acum zeci de ani, copiii erau vaccinaţi cu o mică fracţie din vaccinurile cerute azi. La acea vreme, oamenii erau cei mai sănătoşi şi, bineînţeles, rata mare de autism pe care o vedem azi nu exista”, a declarat Donald Trump.

Cu toate acestea, Trump a recunoscut: „Nu ştim ce cauzează autismul”.

Secretarul Sănătăţii, Robert F. Kennedy jr, cunoscut pentru poziţia sa împotriva vaccinurilor, susţine aceleaşi opinii, promovând o reexaminare amplă a vaccinurilor utilizate de zeci de ani în Statele Unite.

Modificări în administrarea vaccinurilor

Conform decretului recent semnat, vaccinurile împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului ar trebui administrate în forma lor separată, nu combinate, a subliniat preşedintele. De asemenea, el a criticat metodele actuale de vaccinare, făcând o comparaţie nefondată: „Am văzut dovezi unde au un vaccin de mărimea unei sticle de suc şi îl introduc în corpul unui copil mic”.

Pentru a implementa aceste schimbări, Departamentul Sănătăţii va înfiinţa grupuri de lucru care să colaboreze cu sectorul privat şi alte ţări, dacă este cazul. Totuşi, Andrew Racine, preşedintele Academiei Americane de Pediatrie (AAP), avertizează că dezvoltarea unor vaccinuri separate omologate ar putea dura peste zece ani.

„Noi recomandăm să se continue să se administreze copiilor un vaccin a cărui siguranţă este susţinută de zeci de ani de date”, a declarat Aaron M. Milstone de la AAP.

Critici din partea comunităţii medicale

Comunitatea ştiinţifică şi medicală a condamnat ferm măsurile propuse de administraţia Trump, considerându-le periculoase şi lipsite de fundament ştiinţific. Justiţia americană a suspendat deja, în acest an, o reformă a politicii de vaccinare iniţiată de Robert Kennedy jr, după ce mai multe asociaţii medicale au susţinut că măsurile erau ilegale.

„Modificările propuse de către administraţia Trump în calendarul vaccinărilor copiilor ilustrează riscurile legate de faptul de a lăsa recomandările Guvernului să ocupe un loc privilegiat în luarea deciziilor medicale”, a declarat Jeffrey Singer de la Institutul Cato.

Guvernul federal, care nu are autoritatea de a impune decizii directe în politica de vaccinare, se limitează la recomandări adresate statelor americane. În acest context, decizia preşedintelui vine înaintea întoarcerii a milioane de copii în şcoli, într-o perioadă critică pentru sănătatea publică. News.ro subliniază că epidemia de rujeolă din acest an reprezintă o criză majoră, iar modificările în politica de vaccinare ar putea avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii publice.