Apelul la numărul de urgență 112 a fost făcut de un vecin, care a observat flăcările la gospodăria alăturată. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri militari și voluntari, precum și ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa, apelantul a informat că persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat.

În următoarele zece minute, dispeceratul a mai primit nouă apeluri legate de același incident, prin care a fost semnalat faptul că în interior se afla trupul unei persoane decedate, care nu a putut fi scos din casă.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul cuprinsese în totalitate casa și anexele gospodărești, existând riscul extinderii flăcărilor la imobilele din apropiere.

Echipajele medicale SMURD și SAJ Bicaz au acordat primul ajutor și au transportat la spital patru persoane care suferiseră intoxicații cu fum, arsuri și tăieturi la nivelul mâinilor și picioarelor, rănile fiind produse în timpul evacuării pe ferestre.

Într-una dintre camerele locuinței a fost descoperit corpul carbonizat al unui bărbat de 72 de ani, care decedase pe 30 decembrie 2025. Înainte de izbucnirea incendiului, familia desfășurase activități de priveghi în locuință.

În urma incendiului, casa și anexele gospodărești au fost distruse în totalitate. Primele concluzii ale pompierilor arată că focul a pornit de la o lumânare lăsată nesupravegheată.

