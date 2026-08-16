Publicația rusă de investigații a obținut această informație de la doi ecoonomiști. Potrivit unuia dintre ei, Andrei Klepaci a fost demis de directorul executiv al VEB.RF, Igor Șuvalov, în urma unui „apel primit de sus”, cel mai probabil de la Kremlin.

Cea de-a doua sursă a declarat că Andrei Klepaci a fost demis din cauza apariției în public a avertismentelor pe care le-a făcut în luna mai într-un discurs ținut la Clubul Nikițki.

The Bell a solicitat o confirmare oficială din partea băncii de dezvoltare a Rusiei, dar nu a primit niciun răspuns până la ora publicării știrii.

Economistul-șef Andrei Klepaci a spus la o sesiune a Clubului Nikițki că Rusia suferă mai mult decât recunoaște regimul de la Kremlin din cauza sancțiunilor occidentale și atacurilor efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor, porturilor și altor intrastructuri strategice pentru eforturile de război ale Moscovei.

În opinia lui Klepaci, cea mai mare problemă a Rusiei este că rămâne în urmă din punct de vedere tehnologic. „Rămânem în urmă. Pierdem atât în competiția tehnologică, cât și în cea economică la nivel global. Mai mult, așa cum am spus deja, pierdem nu doar în fața Chinei și a SUA, ci, într-un fel, pierdem în fața Ucrainei. Economia Ucrainei, desigur, este parțial distrusă; este o catastrofă demografică. Dar, încă o dată, economia ucraineană, în pofida tuturor lucrurilor, supraviețuiește. Desigur, există un ajutor financiar enorm acolo”, a afirmat Klepaci, potrivit The Moscow Times.

Andrei Klepaci, în vârstă de 67 de ani, a fost economist-șef al VEB.RF timp de 12 ani, după ce a fost responsabil timp de zece ani de prognoze macroeconomice la Ministerul Dezvoltării Economice.

Aleksandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie din Berlin, susține că Andrei Klepaci este unul dintre cei mai buni specialiști în macroeconomie din Rusia și „nu s-a temut niciodată să-și apere opiniile”.

„Previziunile lui Klepaci, în calitate de economist-șef al VEB, se bazau pe evaluări ale realității – nu pe dorința de a mulțumi pe cineva – și erau adesea mai sumbre decât cifrele oficiale”, explică Prokopenko.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE