Focul a izbucnit în jurul orei 19.00, când vecinii au observat fumul dens care invada scara blocului cu trei etaje. Trei persoane au fost intoxicate cu fum și au fost transportate la Spitalul Județean Sibiu pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre doi bărbați, de 39 și 40 de ani, și o femeie de 37 de ani.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale ISU Sibiu: două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transportul personalului și victimelor multiple, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la un prelungitor, care alimenta un șemineu electric și instalația de brad, conform Știrile ProTv.

„Din întregul bloc au fost evacuate 30 de persoane”, a precizat căpitanul Adrian Buciu de la ISU Sibiu. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

„Nu am luat nimic, vedeți cum sunt îmbrăcată. Mi-au bătut la ușă: Hai jos, hai jos! Gata, am plecat”, a relatat o locatară despre momentul evacuării.

„Agitație mare, bubuitură și flăcări. Era mult fum”, a declarat un vecin. O altă locatară a povestit: „S-a auzit gălăgie și de aceea am ieșit afară. Am luat pisica și am ieșit. Era fum, foarte mult fum. Ne-am speriat foarte tare.”

Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la alte apartamente. Focul a fost lichidat înainte să provoace alte pagube semnificative. Locatarii afectați de incident au fost sfătuiți să ia măsuri de precauție suplimentare în utilizarea instalațiilor electrice, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.