Focul a ars o bună parte a obiectelor din interiorul bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Brescia, situată pe via Lucio Fiorentini, a notat rotalianul.com.

Focul a fost stins de pompieri înainte ca să ardă toată clădirea, dar interiorul a fost distrus.

Preotul Gheorghe Timiș a făcut apel la enoriași să-l ajute să refacă biserica și a povestit un episod emoționant cu fiul său, care s-a oferit să-i dea banii strânși de ziua lui.

„Nu știu dacă lacrimile mele l-au făcut să vină la mine pe Cosmin sa-mi spună: «Tati eu de ziua mea am strâns 160 de euro, pot să-i dau la biserică». Vine Mariana și-i spune: «Dar asta înseamnă că fotbalul pe care ți-l doreai de așa mult timp dispare» . El (Cosmin – n.r.): «Nu-i nimic ». Tot cu lacrimi avem primii 160 de euro”, scrie preotul pe pagina Facebook a Parohiei.

„Sfânta noastră biserică are nevoie de ajutorul nostru în aceste momente!!!

Parcă niciodată biserica noastră nu a fost mai frumoasă decât săptămâna trecută și decât ieri dimineață!!!

Poate că de aceea a ales să pun această poză și nu cea care am făcut-o după incendiu. Pentru că ne dorim ca în cel mai scurt timp să fie la fel cum a fost înainte de incendiu, care a izbucnit ieri și care a lăsat urme „grele” în interiorul bisericii.

În momentele de durere și necaz se spune că îți dai seama cine-ți este aproape! Iar noi putem spune că ieri, abia dezmeticiți de priveliștea dureroasă, învăluită de fumul de după stingerea incendiului, am realizat că suntem o „mare familie” care ne-am mobilizat în câteva ore, care am plâns împreună și pe urmă am muncit împreună!!!”, a scris preotul pe pagina de Facebook a parohiei.

Nota 3! Profesoara Daniela Pârjol povestește cum doi copii săraci din Vrancea ”au primit la finalul anului 3, exact nota care trebuia ca să rămână repetenți, pentru ca școala să fie sigură ca va crește la anul numărul de clase, norma și banii”!

Citește mai multe despre Biserica, Brescia și Incendiu pe Libertatea.