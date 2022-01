Potrivit imaginilor surprinse pe pista din Brest, mai multe autospeciale de pompieri au așteptat aeronava Boeing 737-8AS, iar polițiștii au evacuat pasagerii într-un autobuz care i-a adus la terminal. Incendiul nu a fost confirmat încă.

737-800 Ryanair #FR4052 went down in emergency in brest due to a fire outside the aircraft, all passengers got out on a bus taken by the french police pic.twitter.com/0En5vgLasg