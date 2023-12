Un al patrulea cadavru a fost găsit în camera mortuară a Spitalului San Giovanni Evangelista, dar se crede că victima a murit înainte ca incendiul să izbucnească, puţin înainte de ora locală 23:00, a relatat agenţia de presă Ansa din Italia.

Pompierii au folosit scări turnante pentru a ajuta la evacuarea a aproximativ 200 de persoane din spital, inclusiv o femeie însărcinată şi un număr de copii. Cei evacuaţi au fost duşi la spitale din alte părţi ale Romei pentru tratament.

At least three people were killed in a hospital fire in Tivoli, Italy. The fire brigade evacuated around 200 people from the hospital, including a pregnant woman and a number of children https://t.co/vfueJwjPCP pic.twitter.com/75oYie68IA