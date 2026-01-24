„Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti în strada Garoafei, suprafaţă estimată de 700mp. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov, relatează News.ro.

„Se observă degajare de fum la nivelul acoperişurilor, unde este îndepărtată învelitoarea din tablă. Până în acest moment au fost preluate 2 persoane, fără arsuri sau expunere la fum, care sunt preluate de echipajele SMURD (un bărbat imobilizat la pat evacuat, respectiv o femeie cu stare de lipotimie)”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori.

Pe 22 noiembrie 2025, în sectorul 5, a izbucnit un incendiu puternic într-un apartament aflat la etajul cinci al unui bloc cu 11 etaje din sectorul 5 al Capitalei. Pompierii au anunțat la acel moment degajări mari de fum atât în locuință, cât și pe scara blocului, motiv pentru care au fost formate echipe speciale de căutare-salvare pentru verificarea fiecărui apartament.







