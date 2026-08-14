Peste 20 de autospeciale mobilizate de urgență

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost alertați în cursul nopții cu privire la un incendiu puternic izbucnit pe strada Marginei din Sectorul 1, potrivit News.ro. Focul a cuprins rapid interiorul unei hale folosite pentru depozitare și reparații.

Pentru lichidarea incendiului și izolarea focului, salvatorii au trimis în teren un dispozitiv impresionant. La fața locului au acționat 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, precum și două echipaje SMURD pregătite să acorde primul ajutor.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei, cu flacără deschisă, degajări mari de fum si posibilităţi de propagare”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Mesaj RO-Alert emis din cauza fumului gros

Vântul și volumul mare de materiale combustibile din hală au generat o cantitate uriașă de fum. Din acest motiv, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-Alert pentru pentru informarea şi avertizarea populaţiei din apropierea incendiului.

Din fericire, potrivit datelor transmise de reprezentanții ISU, nu au fost înregistrate victime în urma evenimentului. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale sau de transport la spital.

Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500 de mp, la o hală compartimentată pentru depozitare şi reparaţii. Cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită, după finalizarea completă a operațiunilor de stingere.

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