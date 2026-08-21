Când doi jurnaliști se întâlnesc la aceeași masă, întrebările bune deschid drumul către povești frumoase. Conversația a curs asemenea șampaniei într-un pahar: cu efervescență, savoare și surprize!

Discuția s-a purtat prin mai multe capitole ale vieții jurnalistei, inclusiv profesie, lecții, bucurii și momente de cotitură. A rezultat un dialogul spumos, cu gânduri care gâdilă sinapsele și aprind scântei în suflet, o conversație care merită să fie savurată pe îndelete.

Ionela Năstase a dezvăluit că, deși nu-i plăcea vinul, a ajuns totuși somelier cu diplomă! „Eu nu am putut să beau decât cu patalama”, a glumit Ionela Năstase la podcastul „The News Man Podcast”, și a continuat: „Îmi place șampania. De altfel, lucrarea mea de diplomă pentru acea școală de somelieri s-a numit «Băutura bucuriei»”.

Ionela Năststase are propriul vin spumantIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 21

Rolul somelierului, adică al specialistului în vin, este acela de a degusta și armoniza băutura cu preparatele culinare. Experiența îi permite Ionelei Năstase să facă recomandări, iar ea privește dincolo de preț și etichetă: „Vinul nu se bea niciodată de unul singur, are alt gust în companie. Vinul se bea la temperatura corectă, din paharul corect. Cel mai bun vin este cel care îți place ție, nu cel scump, nu cel ieftin”.

În urmă cu doi ani, pe vremea când era implicată într-un proiect de televiziune dedicat vinului, jurnalista a ajuns cu echipa de filmare la un domeniu viticol renumit din țară, pentru a realiza un reportaj.

„Pentru că proprietarul, Constantin Duluțe, omul cu care urma să mă întâlnesc, m-a anunțat că întârzie jumătate de oră, eu mi-am luat colegii, m-am băgat printre rândurile de viță de vie și am zis: «Hai să fac niște stand-up-uri, să câștigăm timp!». Că oricum trebuia să fac asta”, și-a amintit Ionela Năstase în fața lui Radu Andrei Tudor.

Ceea ce se anunța a fi o zi obișnuită pe teren s-a transformat într-o experiență memorabilă care a pus bazele unui vis: „A venit proprietarul, găsindu-mă cu microfonul în mână, în podgoria dumnealui. I-am întins mâna și i-am zis: «Bună ziua! Eu sunt Ionela Năstase, sunt din Vaslui și într-o bună zi am să-mi fac un spumant din această vie!»”.

Promisiunea Ionelei Năstase nu s-a risipit odată cu adierea vântului în podgorie, ci s-a concretizat într-o sticlă de Ione Cuvee 50, efervescentă ca ea, după cum însăși jurnalista a declarat. Spumantul, creat într-o serie limitată, exclusiv pentru aniversarea vedetei, a marcat într-un mod cu totul special împlinirea frumoasei vârste de 50 de ani.

„Dacă tot am împlinit 50 de ani anul acesta, am vorbit cu domnul Constantin Duluțe, care a îmbrățișat de atunci ideea, și îi mulțumesc foarte tare, și a fost un vis împlinit. Mi-am făcut Ione Cuvee 50, spumantul meu, care a fost într-o ediție super limitată, doar 200 de sticle. 100 le-am făcut cadou și le-am băut cu prietenii la ziua mea și încă 100 au fost vândute pe un site și banii au fost donați”, a încheiat Ionela Năstase.

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