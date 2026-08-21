Câți bani pot primi fermierii pentru cartofi

Ajutorul este de maximum 300 de euro/hectar, însă suma poate fi mai mică în anumite situații.

Dacă valoarea totală a solicitărilor depășește bugetul alocat programului, cuantumul sprijinului pe hectar va fi redus proporțional.

Ministerul Agriculturii anunță că plățile către beneficiari urmează să fie făcute până la 22 decembrie 2026, după verificarea documentelor și îndeplinirea tuturor condițiilor.

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale Tánczos Barna a precizat că Ministerul Agriculturii propusese un sprijin mai mare, de 700-800 de euro pe hectar.

În final, Guvernul a aprobat un ajutor maxim de 300 de euro pe hectar.

„În urma discuţiilor, aceasta a fost suma maximă pentru care am putut obţine aprobarea bugetului necesar, ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin şi în acest an. Astfel, putem lansa programul înainte de recoltare şi, printr-un proces rapid de înscriere şi verificare, putem acorda sprijin producătorilor de cartofi, în contextul costurilor de producţie tot mai mari şi al provocărilor generate de importuri. În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii continuă să susţină că agricultura are nevoie de un sprijin mai consistent din partea Guvernului şi că, mai ales într-un an marcat de situaţii de criză, fermierii trebuie sprijiniţi mai rapid şi mai ferm”, a spus ministrul interimar al agriculturii.

Ministrul a subliniat că programul poate fi lansat înainte de recoltare, într-un context în care fermierii se confruntă cu costuri de producție ridicate și cu presiunea importurilor.

Ce condiții trebuie să respecte fermierii

Pentru a primi ajutorul de minimis, producătorii agricoli trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Printre principalele cerințe se numără:

să cultive minimum 0,3 hectare cu cartof de consum;

să obțină o producție de cel puțin 12 tone de cartofi/hectar;

să fie înscriși în Registrul agricol;

să dovedească valorificarea producției prin documentele justificative prevăzute de legislație.

Schema este destinată atât persoanelor fizice care dețin un atestat de producător valabil până la 31 decembrie, cât și persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale și producătorilor agricoli persoane juridice.

Când trebuie depuse cererile pentru ajutorul de cartofi

Cererile de înscriere în program trebuie depuse la Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ) în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Documentele pot fi depuse și electronic, prin poștă sau prin curier.

După înscriere, suprafețele cultivate sunt verificate înainte de recoltare. Identificarea culturilor se face de echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai centrelor județene APIA.

Recoltarea și valorificarea producției trebuie realizate după efectuarea verificărilor în teren și cel târziu până la 18 noiembrie 2026, inclusiv.

Documentele care demonstrează că producția a fost valorificată trebuie depuse la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la 23 noiembrie 2026, inclusiv.

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, plata ajutorului urmează să fie efectuată până la 22 decembrie 2026.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite de o întreprindere sau de o întreprindere unică nu poate depăși echivalentul în lei al 50.000 de euro în ultimii trei ani.

Prin urmare, fermierii care au primit și alte ajutoare de minimis trebuie să țină cont de această limită atunci când solicită sprijinul pentru cartofii de consum.

De altfel, micii fermieri pot accesa finanţări nerambursabile de până la 50.000 de euro pentru investiţii agricole prin intermediul programului DR-14 „Investiţii în fermele de mici dimensiuni” .

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