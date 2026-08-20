Nicușor Dan „le-a dat partidelor exact ce voiau să audă”, acuză Băsescu

Traian Băsescu a afirmat că președintele Nicușor Dan „le-a dat partidelor exact ce voiau să audă, să li se ia responsabilitatea neîndeplinirii acestui jalon”.

Potrivit fostului președinte, declarațiile lui Dan privind refuzul promulgării unei legi care ar reduce salariile publice complică situația. „E clar pentru toată lumea că își bat capul degeaba să încerce să ajungă la un rezultat”, a spus Băsescu, adăugând că această poziție este deja bine cunoscută la Bruxelles, citează News.ro.

Băsescu spune care vor fi consecințele neîndeplinirii jaloanelor din PNRR

Referindu-se la posibilele urmări ale neîndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Băsescu a subliniat gravitatea situației: „Când depășești 60% din PIB, se întâmplă următorul lucru, la fel ca și atunci când depășești 3% din deficitul bugetar: se face un plan de redresare cu Comisia Europeană, supus aprobării Consiliului ECOFIN”.

El a adăugat că este nerealist să se creadă posibilă renegocierea parametrilor deja conveniți cu Bruxelles. „Cine crede că Pîslaru se duce la Bruxelles și modifică el parametrii acolo… e copil sau nu știe tratatul de la Lisabona”, a precizat fostul președinte la B1 TV.

De ce spune Băsescu că Nicușor Dan ar fi principalul vinovat dacă legea salarizării nu este adoptată rapid

Băsescu a conchis că adevărata problemă în acest impas este chiar poziția președintelui: „Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar domnul președinte Nicușor Dan este marea problemă. Dânsul a făcut foarte clar faptul că orice scădere înseamnă că nu va promulga legea. Degeaba a chemat partidele, le-a spus ce voiau să audă, să li se ia responsabilitatea pierderii banilor”.

Discuțiile tehnice vor continua în weekend, iar la începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor sunt așteptați din nou la Palatul Cotroceni pentru a încerca să ajungă la un consens politic privind legea.

Schimbările majore pe care guvernul vrea să le aducă prin noua lege a salarizării

Noul proiect de lege aduce modificări majore pentru sute de mii de angajați din administrație, învățământ și sănătate. Măsura cea mai dezbătută este reducerea succesivă a valorii de referință pe baza căreia se calculează toate salariile din sistem. Noua lege ar putea în vigoare la 1 decembrie 2026, reconfigurând complet regulile de remunerare publică.

Președintele Nicușor Dan a organizat joi, 20 august, consultări la Cotroceni pentru a media un acord politic privind Legea salarizării, care reprezintă un jalon esențial în PNRR. Consultările s-au încheiat fără niciun rezultat.

Potrivit consilierului prezidențial Radu Burnete, liderii partidelor au primit joi o nouă versiune a proiectului, care ar respecta cerințele PNRR și constrângerile fiscale actuale.

Radu Burnete, consilier prezidențial
Radu Burnete, consilier prezidențial, Foto: Eli Driu

Valoarea de referință scade în mod repetat în faza de proiect și ajunge la pragul de 4.000 de lei

Proiectul prevede o valoare de referință de 4.000 de lei pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicabilă de la 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de majorare în 2027. Această sumă este mai mică decât cea propusă anterior de fostul ministru al Muncii, Florin Manole, care stabilise un nivel de 4.325 de lei.

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