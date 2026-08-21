În rechizitoriul procurorilor scrie că, în a doua jumătate a anului 2024, Anton ar fi constituit un grup infracţional organizat împreună cu alte două persoane, în scopul fraudării organizării examenelor de obţinere a atestatelor profesionale de transport. Mai exact, pentru a oferi subiectele la examen unor candidați.

„Astfel, în schimbul unor sume de bani, membrii grupului ar fi înlesnit promovarea frauduloasă a examenelor organizate de ARR, la care inculpatul Anton Cristian era fie membru al comisiei de examinare, fie (începând cu luna noiembrie 2025, când a devenit director general al ARR) desemna membri care facilitau, la rândul lor, promovarea frauduloasă a examenelor care erau organizate în centrele de examinare din judeţele Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti”, a transmis DNA.

Anchetatorii susțin că Anton, în calitate de examinator, ar fi permis fraudarea examenului teoretic. Acesta ar fi acceptat ca anumite persoane să rezolve proba la calculator în locul candidaților și le-ar fi dat, împreună cu foile de examen, o altă foaie cu răspunsurile corecte candidaților care plătiseră bani. De asemenea, în calitate de director general al ARR, Anton ar fi numit în comisiile de examinare persoane agreate, în locații în care exista un mediu favorabil fraudării examenelor.

DNA a găsit sute de mii de euro în cutii de carton acum 5 luni

Reamintim că procurorii DNA Cluj au făcut la finalul lunii martie percheziții la Autoritatea Rutieră Română pentru suspiciuni de corupție. A fost vizat inclusiv directorul general al ARR, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu din perioada în care actualul președinte al PSD era ministru al Transporturilor.

Procurorii DNA au găsit inițial la percheziții 350.000 de euro în locuințele lui Cristian Anton din București și din Timișoara, unii dintre ei fiind ascunși în cutii de carton. Ulterior, procurorii au mai găsit și alți bani, iar suma totală a depășit 500.000 de euro.

Șeful ARR avea acasă două cutii de pantofi pline cu teancuri de bani. Procurorii DNA au numărat 350.000 de euro în vila lui Cristian Anton (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la acel moment că nu are amănunte dar că cine nu respectă legea trebuie să plătească.

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