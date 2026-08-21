Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Ce înseamnă, de fapt, balonarea

Balonarea după masă este frecventă și, în cele mai multe situații, nu indică o problemă gravă. Totuși, ea nu are o singură cauză. Poate apărea din cauza aerului înghițit, a modului în care anumite alimente sunt digerate, a constipației sau a unei sensibilități crescute a intestinului. Mai rar, poate fi asociată unor afecțiuni care trebuie investigate.

În limbajul obișnuit, balonarea și mărirea abdomenului sunt adesea considerate același lucru. Medical, există însă o diferență:

balonarea este senzația subiectivă de presiune, plenitudine sau umflare în abdomen;

distensia abdominală este creșterea vizibilă și uneori măsurabilă a circumferinței abdomenului.

Cele două pot apărea împreună, dar nu este obligatoriu. Potrivit Institutului Național American pentru Diabet, Boli Digestive și Renale (NIDDK), numai aproximativ jumătate dintre persoanele care se simt balonate prezintă și o distensie vizibilă. Acest lucru explică de ce cineva poate avea un disconfort intens chiar dacă abdomenul nu pare mult mai mare decât de obicei.

O ușoară senzație de plenitudine imediat după masă poate fi normală. În stomac tocmai au ajuns alimente și lichide, iar digestia presupune mișcare intestinală și producerea unei anumite cantități de gaz. Balonarea devine relevantă atunci când este frecventă, intensă, se agravează sau afectează viața de zi cu zi.

De ce apare balonarea după masă

Balonarea poate apărea din mai multe motive și, uneori, poate fi chiar un cumul între ele.

Mănânci repede și înghiți mai mult aer

De fiecare dată când mâncăm sau bem, înghițim și o cantitate mică de aer. Dacă mâncăm foarte repede, vorbim mult în timpul mesei, mestecăm gumă sau consumăm băuturi carbogazoase, cantitatea de aer înghițită poate crește.

O parte este eliminată prin eructații, iar restul poate ajunge în intestine. Rezultatul poate fi o senzație de presiune, râgâieli mai frecvente sau flatulență.

Porția este prea mare

Chiar și alimentele bine tolerate pot provoca plenitudine și balonare dacă sunt consumate într-o cantitate mare. Stomacul se destinde, iar alimentele trebuie procesate treptat și transferate în intestin.

Mesele foarte bogate în grăsimi pot accentua senzația de plenitudine la unele persoane. Grăsimile nu produc neapărat gaz, dar pot încetini golirea stomacului și pot prelungi disconfortul de după masă.

Anumiți carbohidrați fermentează în colon

O parte dintre carbohidrați nu este absorbită complet în intestinul subțire. Când ajunge în colon, microbiota intestinală îi fermentează și produce gaze. Acesta este un proces normal, nu un semn că digestia nu funcționează.

Cantitatea de gaz și intensitatea simptomelor diferă însă mult de la o persoană la alta. Printre alimentele care pot provoca mai frecvent simptome se numără:

fasolea, lintea și mazărea;

ceapa și usturoiul;

varza, conopida și broccoli;

merele, perele și piersicile;

unele produse din grâu;

laptele și unele lactate, mai ales în cazul intoleranței la lactoză;

produsele îndulcite cu sorbitol, manitol, xilitol, maltitol sau eritritol;

băuturile și produsele cu cantități mari de fructoză.

Aceste alimente nu trebuie eliminate automat. Multe sunt surse valoroase de fibre, vitamine și minerale. Problema poate ține de cantitate, combinație și toleranța individuală.

Creșterea bruscă a cantității de fibre

Fibrele sunt importante pentru sănătatea digestivă, controlul glicemiei și funcționarea normală a intestinului. O creștere bruscă a aportului poate însă intensifica fermentația și producția de gaze.

Situația apare frecvent când cineva începe dintr-odată să consume multe tărâțe, leguminoase, cereale integrale, semințe și legume crude. Soluția nu este renunțarea la fibre, ci creșterea lor treptată, împreună cu un aport adecvat de apă.

Intoleranța la lactoză

Lactoza este zahărul natural din lapte. Pentru a o digera, intestinul subțire folosește o enzimă numită lactază. Atunci când nivelul acesteia este redus, o parte din lactoză ajunge nedigerată în colon, unde este fermentată de bacterii.

Simptomele pot apărea în decurs de câteva ore și pot include balonare, gaze, crampe, zgomote intestinale, greață sau diaree. Intensitatea depinde inclusiv de cantitatea consumată, iar multe persoane cu intoleranță pot tolera porții mici de lactoză. Intoleranța la lactoză nu este același lucru cu alergia la proteinele din lapte, care implică sistemul imunitar și poate provoca reacții grave.

Dacă simptomele apar constant după lapte, înghețată, smântână sau anumite produse lactate, merită discutate cu medicul. Eliminarea tuturor lactatelor fără un plan bine gândit poate reduce inutil aportul de calciu, proteine și vitamina D.

Fructoză și îndulcitori

Unele persoane absorb incomplet cantități mai mari de fructoză. Aceasta se găsește natural în fructe și miere, dar poate apărea și în sucuri, siropuri și produse îndulcite.

Poliolii, cum sunt sorbitol, manitol, xilitol, maltitol și alți îndulcitori, sunt folosiți mai ales în guma de mestecat, bomboanele și produsele ”fără zahăr”. Ei pot atrage apă în intestin și pot fi fermentați, provocând balonare, gaze sau diaree, mai ales dacă sunt consumați în cantități mari.

Constipația

Balonarea nu înseamnă întotdeauna că organismul produce prea mult gaz. Constipația poate încetini eliminarea conținutului intestinal și a gazelor, ceea ce accentuează senzația de presiune.

Constipația nu se definește doar prin numărul scaunelor. Poate însemna și scaune tari, eliminare dificilă sau dureroasă și senzația că evacuarea nu a fost completă.

Dacă balonarea este însoțită de scaune rare sau tari, efort mare la defecație ori senzație de evacuare incompletă, tratarea constipației poate reduce considerabil disconfortul.

Sindromul de intestin iritabil

Sindromul de intestin iritabil, cunoscut și ca IBS, poate provoca dureri abdominale, balonare și modificări ale tranzitului, constipație, diaree sau alternarea lor, arată NIDKK.

În IBS, problema nu constă întotdeauna într-o cantitate neobișnuit de mare de gaz. Intestinul poate fi mai sensibil la distensie, iar comunicarea dintre creier și tubul digestiv poate modifica felul în care sunt percepute și deplasate gazele. Cu alte cuvinte, o cantitate obișnuită de conținut intestinal poate fi resimțită mult mai intens.

Stresul poate amplifica simptomele, dar asta nu înseamnă că balonarea este doar în mintea noastră, așa cum ni se poate spune uneori. Senzația este reală, iar mecanismele implicate sunt biologice.

Boala celiacă și alte afecțiuni digestive

Boala celiacă este o afecțiune imună declanșată de gluten, care poate deteriora intestinul subțire. Poate provoca balonare, diaree sau constipație, gaze, dureri abdominale, scaune grase, oboseală, anemie și scădere în greutate. Simptomele diferă mult, iar unele persoane nu au manifestări digestive evidente.

Dacă există suspiciunea de boală celiacă, nu este indicat să începi o dietă fără gluten înaintea analizelor. Eliminarea glutenului poate modifica rezultatele și poate îngreuna stabilirea diagnosticului.

Mai rar, balonarea persistentă poate apărea în bolile inflamatorii intestinale, proliferarea bacteriană excesivă în intestinul subțire sau alte afecțiuni, de aceea, dacă balonarea este persistentă trebuie consultat medicul.

Obiceiuri care pot favoriza balonarea

mâncatul prea repede și mestecarea insuficientă;

porțiile foarte mari;

vorbitul mult în timp ce mănânci;

consumul frecvent de băuturi carbogazoase;

băutul cu paiul;

mestecarea frecventă a gumei;

mesele foarte grase sau luate târziu;

creșterea bruscă a aportului de fibre;

consumul excesiv de produse „fără zahăr”, cu sorbitol, xilitol sau alți polioli;

lipsa mișcării și statul jos imediat după masă;

consumul insuficient de apă, care poate favoriza constipația;

ignorarea repetată a nevoii de a merge la toaletă;

mesele neregulate sau luate în grabă și în condiții de stres.

Ce poți face pentru a reduce balonarea după masă

Mănâncă mai lent

Încearcă să te așezi la masă, să iei îmbucături mai mici și să mesteci fără grabă. Evită să vorbești continuu în timp ce mesteci. Aceste schimbări simple pot reduce cantitatea de aer înghițită și pot face mai ușor de observat momentul în care te-ai săturat.

Redu dimensiunea porțiilor

Dacă balonarea apare mai ales după mesele bogate, încearcă porții ceva mai mici. Pentru unele persoane, patru sau cinci mese moderate sunt mai ușor de tolerat decât două mese foarte consistente. Nu este necesar să mănânci permanent foarte puțin, scopul este să identifici care este cantitatea cu care te simți confortabil.

Limitează băuturile carbogazoase

Apa minerală carbogazoasă, sucurile acidulate, berea și alte băuturi cu bule aduc gaz direct în tubul digestiv. Dacă observi o legătură clară, înlocuiește-le temporar cu apă plată și urmărește dacă există o diferență.

Ține un jurnal alimentar

Timp de una sau două săptămâni, notează:

ce și cât ai mâncat;

ora mesei;

când a apărut balonarea;

cât de intensă a fost;

dacă ai avut durere, gaze, greață, diaree sau constipație;

cum a fost tranzitul;

dacă ai mâncat repede sau într-o perioadă stresantă;

orice medicament sau supliment folosit.

Astfel, vei putea ști dacă balonarea apare din cauza unui obicei alimentar sau poate fi nevoie de mai multe analize medicale.

Nu elimina mai multe grupe alimentare simultan

Renunțarea deodată la gluten, lactate, leguminoase, fructe și cereale poate reduce temporar simptomele doar pentru că scade cantitatea totală de alimente fermentabile. În același timp, dieta devine greu de urmat și poate fi insuficientă nutrițional.

Dacă suspectezi lactoza sau glutenul, poți discuta cu medicul sau dieteticianul despre eventiale analize.

Crește fibrele treptat și bea suficiente lichide

Dacă ai constipație și un aport redus de fibre, introdu treptat ovăz, semințe de in măcinate, fructe, legume și alte surse de fibre solubile. O creștere bruscă poate înrăutăți balonarea.

Apa este importantă mai ales când crești aportul de fibre. Dacă ai o boală renală, cardiacă sau altă afecțiune pentru care medicul ți-a recomandat limitarea lichidelor, urmează indicațiile primite.

Fă mișcare regulat

Activitatea fizică susține tranzitul intestinal și poate ajuta la prevenirea constipației. Nu este nevoie de un antrenament intens imediat după masă. O plimbare ușoară poate fi suficientă pentru unele persoane.

Tratează constipația

Dacă scaunele sunt rare, tari sau dificil de eliminat, simpla evitare a alimentelor care produc gaze poate să nu rezolve problema. Discută cu medicul sau farmacistul despre aportul de fibre, lichide, mișcare și eventualele tratamente potrivite.

Nu utiliza laxative în mod repetat fără recomandare, mai ales dacă simptomele sunt noi, există durere sau tranzitul s-a schimbat fără explicație.

Probioticele nu rezolvă orice balonare

Probioticele sunt promovate frecvent pentru aproape orice simptom digestiv, însă tulpinile și produsele diferă, iar rezultatele studiilor nu pot fi transferate automat de la un produs la altul.

Dacă folosești un probiotic, evită combinațiile luate la întâmplare timp îndelungat și urmărește obiectiv dacă simptomele se schimbă. La unele persoane, suplimentele pot accentua gazele.

Ia în calcul efectul stresului și al somnului

Stresul nu este cauza tuturor problemelor digestive, dar poate modifica motilitatea și sensibilitatea intestinală. Mesele luate în tensiune, somnul insuficient și anxietatea pot accentua percepția disconfortului.

Un program mai previzibil al meselor, somnul suficient, mișcarea, respirația diafragmatică pot face parte din tratament, mai ales în tulburările funcționale. Aceste măsuri nu înlocuiesc evaluarea medicală atunci când există semne de alarmă.

Descoperă și Exerciții de respirație care te scapă de stres

Când este indicat să consulți medicul

Programează o consultație dacă:

balonarea apare regulat sau aproape zilnic;

persistă în ciuda unor schimbări alimentare rezonabile;

simptomele s-au instalat recent sau s-au modificat brusc;

ai dureri abdominale repetate;

ai diaree, constipație sau o schimbare persistentă a tranzitului;

te saturi după doar câteva înghițituri;

ai greață ori vărsături repetate;

slăbești fără să-ți fi propus;

observi sânge în scaun sau scaune negre;

ai anemie, oboseală neobișnuită ori lipsa poftei de mâncare;

ai dificultăți la înghițire;

abdomenul este mărit constant.

Sursă foto: Shutterstock

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