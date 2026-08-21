28 de senatori și 34 de deputați au scris în CV-urile lor că au terminat un doctorat, cei mai mulți fiind cei cu studii juridice, însă numeroși doctori identificăm și în economie sau medicină. Aproximativ un sfert din cei 464 de parlamentari nu aveau la 18 august CV-urile pe pagina personală de la Senat și Cameră. Mai precis, la 101 dintre aceștia le lipseau CV-urile. În schimb, din cei 363 rămași cu CV-urile la vedere, 17% au menționate studii doctorale finalizate.

Economiști și specialiști în medicină, la Senat

La Senat, cei mai mulți doctori sunt în economie. Eugen Dogariu (PSD), Gabriela Horga (PNL), Daniela Mihai (PSD), Eugen Negoi (USR) și Ovidiu Puiu (PSD) sunt cei cinci economiști cu studii finalizate cu doctorat. De asemenea, tot cinci persoane cu doctorat sunt și în medicină, aceștia fiind Costache Chertif (AUR), Lucian Mărginean (PSD), Aurel Mohan (PSD), Carmen Orban (PSD) și Adrian Streinu-Cercel (PSD).

Urmează cei cu doctorat în științe juridice/drept, adică patru la număr. Juriștii cu studii doctorale sunt Tituș Corlățean (PSD), Cătălin Predoiu (PNL), Ionel Rujan (PSD) și Alina Tănăsescu (PSD).

La nivelul Senatului mai găsim doctori în științe militare, cum e cazul lui Mircia Chelaru (AUR), sociologie, cum se întâmplă în cazul lui Cornel Resmeriță (PSD), dar și filosofie/etică (Sorin Lavric – AUR, Laurențiu Țepeluș – PSD și Virgiliu Vlăescu – AUR) sau teologie (Andrei Dîrlău – AUR).

Doctorii din Parlament. Care sunt domeniile „aprofundate” de politicieni
Cornel Resmeriță (PSD). Sursa foto: Facebook /

Garnitură de juriști la Camera Deputaților

La Camera Deputaților, din cele 34 de persoane cu CV-ul făcut public și analizate de Libertatea, 9 au studii juridice finalizate cu doctorat. În această situație sunt Bogdan Ciucă (grupul PSD), Cosmin Corendea (AUR), Alexandru Dimitriu (USR), Alina Gorghiu (PNL), Claudiu Manta (PSD), Eugen Neață (PSD), Victor Ponta (neafiliat), Răzvan Prișcă (PNL) și Verginia Vedinaș (SOS).

Doctorii din Parlament. Care sunt domeniile „aprofundate” de politicieni
Verginia Vedinaș (SOS). Sursa foto: cdep.ro

Și la capitolul economie, partidul care domină e PSD. Doctorii în economie sunt Florin Barbu (PSD – fost ministru al agriculturii), Lucian Andrușcă (PSD), Sebastian Burduja (PNL), Veronica Grosu (AUR), Marian Neacșu (PSD) și Marilen Pirtea (PNL).

La Camera Deputaților sunt doar trei politicieni cu doctorat în medicină, aceștia fiind Andrei Baciu (PNL), Alexandru Rafila (PSD) și Remus Mihalcea (PSD). În schimb, regăsim doctori cu studii de securitate, ca Mitică Mărgărit (PSD), cunoscut în presă după cea și-a trecut „ciasurile de mână” în declarația de avere, și Lucian Bode (PNL), dar și în antropologie, cum e cazul lui Mihai Fifor (PSD).

Doctorii din Parlament. Care sunt domeniile „aprofundate” de politicieni
Mitică Mărgărit. Sursa foto: cdep.ro

În acest for sunt și mai mulți specialiști în teologie, ca Mihail Neamțu și Ciprian Pandea, ultimul fiind în aripa pucistă din PNL. Din rândul USR, Radu Miruță are un doctorat luat la Politehnică în IT, pe lângă Ciprian Rigman, cu doctorat în istorie.

Mihail Neamțu5. Foto FacebookIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

PSD domină clasamentul

Per total, în ambele foruri, situația la nivel de doctori este dominată de PSD, care are circa 30 de senatori din CV-urile publice analizate. Însă PSD este și partidul cu cei mai mulți parlamentari: 117 aleși. Pe locul al doilea sunt PNl și AUR, cu câte 13 doctori, potrivit CV-urilor studiate.

Conform documentelor analizate de Libertatea, în prezent sunt mai mulți aleși doctoranzi, deci fără doctorat luat. De exemplu, Adrian Mocanu de la PNL are următoarea mențiune; „2011 – prezent – Doctorand (an II) – Universitatea Valahia – Târgovişte”. Și fostul ministru Bogdan Ivan (PSD) a menționat că e student doctorand.

Și fosta sportivă Monica Iagăr, de la AUR, spune că a fost doctorandă între 2002 și 2005, fără a menționa dacă a și terminat studiile. Daniel Gheorghe de la PNL e doctorand, la fel și George Gima de la USR, ultimul „doctorand în diplomaţie şi securitate, UBB Cluj-Napoca”.

Valeriu Munteanu, deputat AUR, e doctorand în drept constituţional din 2019. Emanuel Ungureanu (USR) e doctorand în istorie. Vasile Nagy, deputat SOS, doctorand în domeniul Inginerie Industrială – Universitatea Politehnica Timișoara, din 2015 până prezent, potrivit CV-ului său.

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