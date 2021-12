Incendiul a izbucnit la scurt timp după deschiderea clinicii la ora 10.00 și a fost stins în mare parte în 30 de minute. Departamentul de pompieri al orașului a declarat că 27 de persoane au fost găsite în stop cardio-respirator.

Poliția investighează suspiciunea de incendiere premeditată, inclusiv informații potrivit cărora un bărbat a provocat incendiul în clădire, potrivit Reuters.

Japan Osaka: Nine people were confirmed dead in a fire that broke out in the psychosomatic medicine department of a building in Kitashinchi, Osaka, where 27 people had cardiopulmonary arrest. At around 10:20 am on the 17th, there was a report that „the https://t.co/uOKtEqBs7c pic.twitter.com/y0p3wBVNyI