Incendiul, izbucnit miercuri, 17 mai, în regiunea Las Hurdes s-a extins spre lanţul muntos Sierra de Gata și continuă să fie încadrat la nivelul al doilea de pericol.

Întreținute de vântul puternic, de peste 60 km/h, flăcările au distrus circa 12.000 de hectare, iar sute de pomperi și soldați se luptă să stingă focul, ajutați de avioane și elicoptere.

În cursul zilei de sâmbătă, vântul s-a mai domolit, având o viteză de 15 km/h, astfel încât activitatea de localizare a flăcărilor a fost mai eficientă, potrivit El Mundo.

Cele mai afectate zone sunt în apropiere de localitățile Ovejuela, Cadalso, Robledillo și Descargamaría, unde autoritățile au evacuat în ultimele două zile peste 700 de oameni. Aceștia vor rămâne în adăposturi de urgenţă și sâmbătă noaptea ca măsură de precauție.

„O facem pentru siguranța lor, trebuie să fim precauți și este o chestiune de a aștepta câteva ore, nu câteva săptămâni”, a spus directorul serviciilor de urgență, Nieves Villar.

O iarnă neobișnuit de secetoasă și temperaturile înalte în unele părți din sudul Europei au crescut riscul de incendii de vegetație. Conform estimărilor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), aproape 63.000 de hectare de pădure şi arbuşti au fost distruse în 320 de incendii în Spania de la începutul anului, notează Reuters.

Firefighters battled flames in Spain overnight as a wildfire, blamed on arsonists, ravaged up to 19,800 acres near the border with Portugal https://t.co/y5hnWlxoDm pic.twitter.com/HTCtrB0W0q