Începe East European Comic Con, cel mai important eveniment dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate și gaming

Biletele şi abonamentele, la diverse categorii de preţ, pot fi cumpărate de pe siteul oficial al evenimentului, dar şi de la Romexpo. Preţurile pentru un bilet variază: 45 de lei (vineri), 65 de lei (sâmbătă) și 50 de lei (duminică). Abonamentul pentru cele trei zile costă 120 de lei. EECC va fi deschis vineri, de la ora 16:00 până la ora 21:00, sâmbătă, între orele 10:00 şi 20:00, iar duminică, între orele 10:00 şi 19:00.

Şase actori internaţionali, zeci de expozanţi cu o diversă ofertă de produse inspirate din pop culture, jocuri video şi echipamente IT, „Tronul de Fier” adus pentru ultima oară la eveniment de pe platourile de filmare ale „Game of Thrones”, un dragon similar celui din serial, o zonă de street food, competiţii de gaming şi cosplay sunt doar câteva dintre atracţiile celei de-a şaptea ediţii East European Comic Con.

Vizitatorii îi vor putea întâlni pe Paul Wesley („The Vampire Diaries”), Carice van Houten („Game of Thrones”), Vladimir Furidk („Game of Thrones”), Nicholas Brendon („Buffy The Vampire Slayer”), Manu Bennett („Spartacus”, „Arrow”), Adam Brown („The Hobbit”), Staz Nair („Game of Thrones”) şi David Raynolds („The Travelers”, „Wayward Pines”), acesta din urmă acordând autografe şi fotografiindu-se cu doritorii în schimbul unor donaţii redirecţionate unei cauze nobile şi anume unui orfelinat din Moldova.

Paul Wesley, cunoscut pentru rolul Stefan Salvatore din serialul „The Vampire Diaries” se va întâlni cu publicul din România. Actorul de origine poloneză a făcut parte din distribuţia serialului produs de CW, de la lansare şi până la finalul din 2017. Mai mult decât atât, Paul Wesley s-a ocupat şi de regie şi producţie începând cu cel de-al cincilea sezon. În lungmetraje a jucat în „Mothers and daughters” (alături de Susan Sarandon), „The Peaceful Warrior” (alături de Nick Nolte), „The Baytown Outlaws” (alături de Billy Bob Thornton) şi „The Late Bloomer” (cu Brittany Snow şi JK Simmons).

Carice von Houten, cunoscută pentru rolul Melissandre din „Game of Thrones” va fi prezentă la eveniment pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri, fotografii şi autografe, sâmbătă (15:00 – 19:00) şi în prima parte a zilei de duminică (până la ora 14:00). Înainte să o interpreteze pe Melissandre, Carice von Houten s-a făcut remarcată în seriale ca „Suzy Q” şi „Undercover Kitty”, pentru care a primit un trofeu Golden Calf, cele mai prestigioase premii în domeniul cinematografiei din Olanda.

Precedenta ediţie EECC i-a adus în faţa fanilor pe Daniel Gillies („The Originals”), Andrew Scott („Sherlock”), Jim Beaver („Supernatural”), Chris Rankin („Harry Potter”), Staz Nair şi Gethin Anthony („Game of Thrones”). La eveniment au participat aproximativ 48.000 de persoane.

