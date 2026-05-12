Tratamentul va fi realizat etapizat, prima dată pe străzi, apoi în parcuri, iar la final se va interveni și pe străzile mici din cartiere, a transmis Primăria Municipiului București pe Facebook.

Miercuri – pe aliniamentele stradale

Joi – în toate parcurile

De vineri – pe străzile mici din cartiere, grădini de bloc, locuri de agrement, terenuri de sport, parcări publice, depouri, cimitire, piețe, târguri și alte spații deschise.

Primul tratament durează aproape o săptămână, în funcție de condițiile meteo. De asemenea, până în toamnă sunt programate, în total, 14 tratamente de combatere a țânțarilor.

„Vor fi alternate cu alte 14 tratamente de combatere a larvelor de țânțari, care se aplică pe malurile și luciurile de apă ale tuturor lacurilor din salba de lacuri a Bucureștiului. Până acum, Compania Municipală Eco Igienizare a făcut deja două astfel de larvicidări”, se arată în postare.

De asemenea, acțiunile de dezinsecție se fac mecanizat, pe timp de noapte, în intervalul orar 22.00 – 05.00. Cele de larvicidare se fac pe timp de zi.

În cadrul acțiunii sunt folosite produse avizate de Ministerul Sănătății, care nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, conform postării.

