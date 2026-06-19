Vasile Frumuzache, detenție pe viață pentru dublu omor calificat

Vasile Frumuzache, fost agent de pază și cetățean român în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu 18 luni de izolare diurnă, pentru uciderea a două conaționale, Ana Maria Andrei, în vârstă de 27 de ani, și Maria Denisa Păun, de 30 de ani.

Sentința a fost pronunțată pentru acuzația de dublu omor calificat, instanța excluzând însă premeditarea. Frumuzache a ascultat verdictul fără să își manifeste emoțiile.

În sala de judecată, bărbatul a purtat un tricou primit de la copiii săi, pe care era inscripționat mesajul „Ești super-tatăl nostru”, alături de amprentele celor trei copii.

Va plăti despăgubiri familiilor victimelor

Instanța a decis, de asemenea, ca Vasile Frumuzache să plătească despăgubiri familiilor celor două victime, precum și asociației „Insieme a Marianna”, organizație de promovare socială care desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și minorilor.

Curtea cu Juri din Florența a admis solicitările formulate de procurorul din Prato, Luca Tescaroli, și de procurorul adjunct din Pistoia, Leonardo De Gaudio.

La pronunțarea verdictului a fost prezentă și soția lui Vasile Frumuzache, care nu a lipsit de la niciun termen al procesului. În sala de judecată s-au aflat și mama Denisei Păun, precum și mai multe prietene ale victimei, care au ocupat locurile rezervate publicului pentru a asculta decizia instanței.

Ancheta a început după dispariția Denisei Păun

Investigația a fost declanșată după dispariția Denisei Păun, între 15 și 16 mai 2025. Femeia venise de la Roma la Prato pentru a se prostitua.

Ancheta a condus la identificarea lui Vasile Frumuzache, care a mărturisit uciderea femeii. Trupul decapitat al Denisei a fost descoperit pe un teren din apropierea localității Montecatini, în provincia Pistoia.

Ulterior, după ce autoturismul Anei Maria Andrei a fost găsit în garajul locuinței inculpatului din Monsummano, acesta a recunoscut și uciderea tinerei de 27 de ani. Ana Maria Andrei, care lucra și ea ca escortă, dispăruse la 1 august 2024.

Prima crimă: uciderea Anei Maria Andrei

Prima victimă, Ana Maria Andrei, a fost găsită moartă, îngropată pe un câmp, în august 2024.

Potrivit declarațiilor inculpatului, într-o seară din iulie, acesta a contactat-o și a luat-o cu mașina din zona Montecatini Terme. După ce a aflat că și el este român, femeia ar fi refuzat să întrețină relații sexuale și ar fi coborât din mașină, spunându-i că îi este „scârbă”. Bărbatul a spus că, după mai multe refuzuri, și-a pierdut controlul și a ucis-o cu un cuțit, lovind-o în zona gâtului.

A doua crimă: strangularea Denisei Păun într-un resort

Pe 15 mai 2025, Vasile Frumuzache a ucis-o pe Maria Denisa Păun, după ce a stabilit o întâlnire într-un resort din Prato. După ce au întreținut relații sexuale, femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro, amenințând că îi va spune soției despre întâlnire.

Inculpatul a declarat că a reacționat violent și a strangulat-o, după care a transportat trupul într-o valiză și l-a scos din hotel. Potrivit anchetatorilor, în ziua următoare, după ce și-a dus copiii la școală, bărbatul ar fi îngropat victima într-o zonă împădurită din localitatea Montecatini Terme.

Frumuzache a încercat să evadeze din închisoare

În luna februarie a acestui an, Vasile Frumuzache a încercat să evadeze din penitenciarul Sollicciano, folosindu-se de un cârlig improvizat și cearșafuri înnodate.

Tentativa lui a fost dejucată de un singur agent aflat în patrulare în perimetrul închisorii.

Despre acest episod, românul a spus că a încercat să fugă pentru a-și proteja familia, după ce ar fi fost amenințat în închisoare de o rudă a uneia dintre victime.

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