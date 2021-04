UPDATE ora 22:00 Șoferul maşinii care a lovit doi poliţişti a murit, au informat mai multe posturi americane de televiziune, preluate de news.ro.

Suspectul a ieșit din vehicul agitând un cuțit înainte de a fi împușcat de un polițist, a informat și BBC. Suspectul a murit la spital, a relatat și Associated Press.

Totodată, Yogananda Pittman, şefa Poliţiei Capitoliului, a susţinut o scurtă conferinţă de presă şi confirmat şi că unul dintre polițiști a murit din cauza rănilor suferite.

UPDATE ora 21:10 Șoferul care a lovit cu mașina bariera de securitate din fața Capitoliului și care a fost împușcat este în stare critică, a informat agenția Associated Press.

Totodată, cel puțin un polițist este în stare gravă.

Accidentul și împușcăturile s-au petrecut la un punct de control de lângă Capitoliu, în timp ce Congresul se afla într-o pauză.

UPDATE ora 21:00: Potrivit agenției Associated Press, au fost trase focuri de armă asupra atacatorului. El a fost arestat de forţele de ordine.

Un elicopter a fost observat aterizând la Capitoliu.

