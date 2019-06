Indemnizaţiile foştilor deţinuţi politic au fost majorate de la 400 la 700 de lei. Vot final în Parlament

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 4 alin.(1) din Decretul-Lege nr.118/1990, urmărindu-se majorarea indemnizaţiei acordate foştilor deţinuţi politici şi categoriilor asimilate, la 700 de lei pentru fiecare an de suferinţe din cauze politice, precum şi acordarea unor indemnizaţii copiilor persoanelor care au avut de suferit din motive politice, au fost deportate în străinatate ori constituite în prizonieri.



Astfel, aceste persoane au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinatate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

Copiii persoanelor care s-au aflat în aceste situaţii au dreptul la o indemnizaţie lunară echivalentă cu cuantumul salariului minim brut pe economie, în plată, la data intrării în vigoare a prezentei legi.



Indemnizaţiile acordate în baza prezentei legi sunt neimpozabile şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi, potrivit legii.

Soţul sau soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.



Persoanele aflate în aceste situaţii pot fi scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local, mai prevede proiectul.

