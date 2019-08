Este destul de greu să realizezi un top al locurilor pe care trebuie musai să le vezi în India, însă un bun început poate fi circuitul Triunghiul de Aur și Varanasi, de la Europa Travel. Profită de Oferta Specială și rezervă acum călătoria în Eterna Indie – la tariful de 799 euro/persoană, plecarea din 27 octombrie, și primești bonus o plimbare cu elefantul la poalele Aravalli, la intrarea în Fort Amber.

New Delhi cel aglomerat

Supranumit Orașul celor 7 orașe, New Delhi este primul dintre cele trei orașe ce formează Triunghiul de Aur pe care-l vei explora la pas, în circuitul de la Europa Travel. Începe incursiunea cu descoperirea marilor sale obiective turistice: de la Fortul Roșu, înconjurat de ziduri fortificate lungi de 2 km și înalte de până la 35 metri, Minaretul Qutub, înalt de 73 metri și placat cu plăci de ceramică gravate cu versete din Coran, și până la Poarta Indiei, un arc de triumf ridicat în memoria eroilor care și-au pierdut viața în timpul Războiului Mondial.

Cel mai frumos oraș planificat

Orașul Roz, Jaipurdomină ținutul deșertic al Rajasthanului, fiind asemeni unui mușuroi de furnici, aglomerat de oameni și clădiri, toate realizate din marmură în nuanțe de galben-miere și roz pal. Cel mai frumos oraș planificat al Indiei înseamnă Palatul Vânturilor, Hawa Mahal – singura construcție cu forma unei coroane regale ce dispune de 900 de fereste de la care femeile din haremul regelui puteau observa ușor „spectacolul străzii”.

Jaipur este plin de temple, fiind o adevărată provocare să descoperi chiar și o mică parte din ele, însă nu poți rata Govind Devji – unde este adorat Zeul Krishna, ce face parte din complexul City Palace, unde mai poți vedea și Templul Maimuțelor, iar imediat ce ajungi aici vei înțelege de ce. Tot în Jaipur se află și cel mai mare și bine păstrat Observator Astronomic din India care deține, totodată, și cel mai mare cadran solar din lume, construit din dorința Maharajahului Jai Singh II care era pasionat de astronomie, filosofie și matematică.

La numai 11 km de Jaipur se înalță Fortul Amber, însă înainte de a urca la cetatea de pe dealul Aravalli, ai posibilitatea să te bucuri de o scurtă plimbare pe elefant. Fortăreața a fost clădită sub comanda Maharajahului Sawai Singh, însă construcția a fost finalizată abia după două secole, timp în care au fost adăugate mai multe palate, grădini sau porți având un stil amestecat între cel tipic islamic, rajput și hindu.

Simbolul fortului este Palatul Oglinzilor, o splendoare arhitectonică cu tavan și pereți din sticlă pictați cu mii de flori și pietre prețioase, care te cucerește de la prima vedere. Pe traseul spre Fatehpur Sikri orașul care s-a dorit a fi „capitala ideală”, vei mai vizita o altă bijuterie din marmură, o capodoperă inginerească în stil rajput și mughal – Palatul Apei, Jal Mahal ce plutește pe oglinda lacului artificial Man Sagar.

Agra: povești triste de dragoste

Agra, cel mai vizitat dintre orașele indiene, este casa pentru una dintre cele 7 noi minuni ale lumii: Taj Mahal, o lacrimă pe obrazul eternității. Mausoleul, simbol al dragostei trainice, a fost ridicat de către al cincilea Împărat Mogul, Shah Jahan în memoria soției sale, Mumtaz Mahal.

Taj Mahal a fost construit după 22 de ani de muncă asiduă, iar edificiul atât de mult l-a impresionat pe mogul încât și-a dorit să mai facă o replică pentru el, dar de această dată din marmură neagră. Din păcate, nu a mai reușit să vadă și acest vis împlinit, Shah Jahan stingându-se din viață în turnul Fortului Roșu, privind spre mormântul preaiubitei sale soții. Nu rata vizitarea Fortului Roșu care se află pe malul vestic al râului Yamuna, edificiu construit în stil eclectic pentru a servi ca reședință a împăraților moguli.

Varanasi și fluviul sacru, Gange

Cel mai venerat loc din India, Varanasi nu putea fi ratat din circuitul de la Europa Travel. Considerat a fi un „oraș nemuritor” este inima hinduismului, traversat de cel mai sacru fluviu: Gange, cel ce s-a format din ființa promordială – Mama Ganga.

Acesta este fluviul în care dacă te scufunzi ești „spălat de păcate”, și unde, pe maluri sunt arse trupurile celor trecuți în neființă în ghat-uri, pentru a întrerupe astfel ciclul vieții, al morții și al reîncarnării. Hindușii și budiștii cred cu tărie că numai în acest mod sufletul este eliberat din închisoare trupului, așa că nu poți rata ceremonialul sacru, Ganga Aarti, susținut de preoții brahmani.

Înainte de răsărit vei porni cu barca pe Gange, în murmurul rugăciunilor, iar apoi pornește spre somptuoasele edificii de cult începând cu Templul Kashi – Vishwanath, închinat zeului Shiva, Bharat Mata Mandir, templul dedicat Mamei Indiei și Stupa Dhamek, locul unde Buddha a atins iluminare și a predicat pentru prima dată învățămintele budiste.

