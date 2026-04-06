Cozi uriașe și oameni disperați: „Gătim cu lemne”

În orașul Noida, lângă New Delhi, sute de oameni stau zilnic la coadă pentru o butelie de gaz. Monika Devi, o femeie de 50 de ani care lucrează ca menajeră, spune că se trezește la ora trei dimineața și vine zilnic în speranța că va prinde o butelie.

„Gătim cu lemne. Este singura alternativă pentru a ne hrăni copiii”, spune femeia pentru sursa citată, după o săptămână de așteptare fără rezultat.

Situația este similară în multe zone din țară, unde oamenii pleacă acasă cu mâinile goale.

Nu au gaz de două săptămâni, piața neagră explodează cu prețuri de 4 ori mai mari

Vivek Yadav, un tânăr de 22 de ani, povestește pentru aceeași sursă că familia lui nu mai are gaz de două săptămâni.

„Nu pot merge la muncă, așa că a trebuit să împrumut bani pentru ca familia mea să poată supraviețui. În loc să mâncăm patru pâini, mâncăm două”, spune el.

În timp ce autoritățile susțin că nu există o criză reală, compania de stat Indian Oil îi îndeamnă pe oameni să „ignore zvonurile”.

În paralel, piața neagră de GPL a explodat. Buteliile sunt vândute ilegal la prețuri de până la patru ori mai mari decât cele stabilite oficial. Pentru a limita fenomenul, autoritățile au făcut peste 3.000 de raiduri într-o singură zi și alte 1.200 de controale la distribuitori.

India reia importurile de petrol din Iran după 7 ani

Criza energetică a forțat autoritățile de la New Delhi să ia decizii rapide. Potrivit agenției Anadolu Agency, India a reluat importurile de petrol din Iran pentru prima dată după o pauză de șapte ani.

Țara oprise aceste achiziții în 2019, după ce Statele Unite nu au mai prelungit derogările care permiteau cumpărarea de petrol iranian aflat sub sancțiuni. Acum, Ministerul Petrolului și Gazelor Naturale a transmis că rafinăriile indiene și-au asigurat necesarul de țiței inclusiv din Iran și că nu există probleme privind plata importurilor.

Decizia vine în contextul în care luna trecută SUA au relaxat temporar sancțiunile, pentru o perioadă de 30 de zile. India își asigură aproape jumătate din necesarul energetic din Orientul Mijlociu, iar perturbările din regiune au pus presiune uriașă pe aprovizionare.

„Penuria era inevitabilă”

Economistul Santosh Mehrotra explică faptul că cei mai afectați sunt oamenii săraci, care nu au acces la rețele de gaze și nici posibilitatea de a face stocuri. La rândul său, Shishir Priyadarshi, fost director în cadrul Organizația Mondială a Comerțului, spune că „războiul restricționează oferta, iar plafonarea prețurilor limitează reacția pieței. Când cele două se combină, penuriile devin inevitabile.”

Pentru mulți oameni, situația este fără precedent, mai gravă decât în timpul pandemiei.

Conflictul început pe 28 februarie, după atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra Iranului, a dus la creșterea prețurilor la energie și la perturbarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

În România, prețul benzinei și al motorinei a stagnat luni, 6 aprilie 2026, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro. Carburanții se găsesc la același preț în marile orașe ale țării și au menținut nivelul de preț atins duminică.

De la începutul crizei, doar câteva nave au reușit să traverseze zona, iar autoritățile încearcă să mențină aprovizionarea prin eforturi diplomatice. Petrolierele plătesc taxe în yuani și cripto către Iran pentru a primi „permis de trecere” prin Ormuz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
