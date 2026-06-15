„Indicatoarele” rutiere cu emoji-uri, care reușesc să reducă drastic accidentele în mai multe țări din Europa

Conceptul a apărut în Olanda

Conceptul a apărut în Olanda la începutul anilor 2000, fiind dezvoltat de specialiști în trafic. Germania a adoptat ideea în 2012, printr-un test pe autostrada A13 din landul Saxonia. În prezent, mai multe landuri germane folosesc aceste marcaje, iar sisteme similare pot fi găsite în Austria, Elveția și Franța, scrie publicația olandeză Ad.nl.

Principiul din spatele acestui sistem este simplu: oamenii percep fețele și emoțiile mai rapid decât mesajele scrise. La începutul unei zone de lucrări rutiere lungi, șoferii întâlnesc un emoji roșu, cu o față tristă, care sugerează: „Știm că întârzierile sunt frustrante”.

Emoji cu față tristă, roșie, care indică lungimea rămasă a șantierului de pe o autostradă. Foto: Shutterstock

Pe parcurs, emoji-ul devine neutru, iar spre final, zâmbetul galben semnalează apropierea de ieșire. La final, apare un panou cu o față verde și veselă, uneori însoțit de mesajul „Mulțumesc” sau „Ai reușit”.

Acest sistem ajută la reducerea frustrării și agresivității șoferilor, oferindu-le sentimentul că avansează în mod constant, explică autoritățile rutiere citate de Ad.nl.

Accidente reduse cu până la o treime

Un panou costă câteva sute de euro, iar un set complet, cu trei indicatoare și material de montare, se ridică la aproximativ 1.000-1.500 de euro. Investiția se justifică prin reducerea accidentelor. În unele cazuri, se vorbește chiar despre o reducere de până la o treime față de zone similare fără aceste „indicatoare” rutiere.

Ceea ce a început ca o idee olandeză a devenit astfel un instrument surprinzător pe autostrăzile europene. Mesajul este simplu: uneori, un zâmbet poate contribui mai mult la siguranța rutieră decât te-ai aștepta.