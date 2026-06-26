La două săptămâni după ce era instalat în fruntea Guvernului, Grindeanu îl însoțea pe Dragnea într-o călătorie peste Ocean, să participe la evenimente festive legate de învestitura lui Donald Trump ca președinte al SUA.

Locuri la cină cu Trump în schimbul contractelor din domeniul militar

Vizita respectivă a devenit obiectul unui dosar penal instrumentat de DNA, dosar în care Dragnea a fost trimis în judecată sub acuzațiile de trafic de influență și folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Dosarul a ajuns în instanță în mai 2021, a fost retrimis de Tribunalul București și de Curtea de Apel București înapoi la procurori, iar apoi clasat, în septembrie 2025, potrivit unui răspuns al DNA pentru G4 Media.ro.

Un fapt interesant legat de acest dosar e că, la nouă ani de la faptele anchetate, singurul care a dispărut de pe scena mare a politicii românești e Liviu Dragnea. Cu puține excepții, martorii au rămas în structurile din fruntea statului, doar și-au schimbat funcțiile.

În rechizitoriu, se arăta că Dragnea ar fi primit accesul la cina cu Trump în schimbul favorizării unor contracte în România pentru Circinus LLC, firma din domeniul apărării, deținută de Elliott Broidy. Acesta era și vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare.

Astfel, Dragnea primea „asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de învestire a preşedintelui SUA, din perioada 17 – 21 ianuarie 2017, desfăşurate la Washington DC (SUA), în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari”. Acesta era nivelul donației cerute pentru accesul a două persoane.

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De asemenea, consemnează documentul citat, fostul lider al social-democraților ar fi primit și servicii de lobby și consultanță politică, în valoare de 30.000 de dolari, în favoarea PSD. Suma respectivă a fost achitată de un offshore controlat de afaceristul Cristian Burci.

Omul de afaceri Cristian Burci. Foto: Hepta

Martorii Grindeanu, Ciucă, Fifor, Maior

La momentul ianuarie 2017, Dragnea era președintele Camerei Deputaților. Au fost inculpați și Burci, fiul acestuia, Carlo Burci, fostul consilier parlamentar al lui Dragnea, Gheorghe Dimitrescu, și un fost manager în firmele familiei Burci, Dan Belcea, care a ocupat funcția de director al CFR Marfă, în perioada guvernării Ponta.

Sorin Grindeanu a avut calitatea de martor și a fost audiat de două ori, pe 19 septembrie 2019 și pe 5 octombrie 2020, potrivit documentelor din dosarul penal, consultat de Libertatea la arhiva Tribunalului București.

Printre cei audiați în dosar se numără Nicolae Ciucă, fostul premier și șef al Marelui Stat Major, Gabriel Leș și Mihai Fifor, foști miniștri ai Apărării, George Maior, fost șef SRI și fost ambasador al României în SUA, Dănuț Andrușcă, fost ministru al Economiei, Dumitru Mischie, consilier juridic la Romarm și membru în CA ale companiilor de stat din domeniul armamentului, Marius Ioana, fost șef la Romarm.

La audierea de pe 19 septembrie 2019, Grindeanu a declarat că a fost de acord cu vizita la ceremoniile legate de investitura lui Trump, „cu condiția ca PSD să plătească biletele de avion și nu Guvernul”. „O persoană de la masa lui Donald Trump mi-a transmis că sunt invitat de președintele Trump să iau loc la masa acestuia. I-am răspuns că sunt însoțit de Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților din România. Ne-a invitat pe amândoi”, a relatat liderul social-democraților.

Martorul Grindeanu a perceput chemarea sa de către Liviu Dragnea la acel eveniment ca dovadă pentru Cristian Burci și pentru Elliott Broidy „a puterii și influenței sale”.

Fiul lui Burci, presiuni pentru Circinus în birou la Grindeanu

După vizita în SUA, pentru tandemul Dragnea – Grindeanu a început scandalul numit Ordonanța 13, cu proteste îndelungi de stradă. De peste Ocean, Broidy își cerea „plata” pentru locurile la masă, la cina organizată în onoarea lui Trump.

Liviu Dragnea (cu spatele) la masă cu Elliott Broidy (dreapta) și Donald Trump

Dosarul din arhiva Tribunalului București conține jurnalul acestor diligențe ale companiei americane și ale suporterilor ei români pe lângă Dragnea și Grindeanu.

Pe 2 martie 2017, Carlo Burci l-a informat pe Elliott Broidy că s-a întâlnit cu prim-ministrul Sorin Grindeanu, „ocazie cu care acesta din urmă l-a asigurat că în perioada următoare va întreprinde mai multe acțiuni în sprijinirea demersurilor Circinus în România. Astfel, Sorin Grindeanu urma să solicite o întâlnire cu atașatul militar al Ambasadei SUA în România, pe care îl va asigura că România va acorda tratament preferențial companiilor americane în domeniul achizițiilor militare”.

În cursul discuției respective, Grindeanu a promis că va numi un nou șef la Departamentul Armament, din cadrul MapN, Carlo Burci „precizând că ei (n.red. – Cristian Burci, Carlo Burci) cunosc această persoană și sunt în relații foarte bune cu ea”. Persoana respectivă este Florin Lazăr Vlădică, numit de Ilie Bolojan, în perioada interimatului său la Cotroceni, în postul de șef al Oficiului pentru Informații Integrate, din cadrul Departamentului Securității Naționale.

Grindeanu l-a asigurat pe Carlo Burci că „va merge înainte cu întâlnirile privind Centrul de Informații din Surse Deschise, considerând acest proiect o prioritate”.

În declarațiile date ca martor, Grindeanu a spus că fiul lui Cristian Burci i-a lăsat impresia că „se folosea de relația pe care o avea cu Liviu Dragnea pentru atingerea intereselor de afaceri ale familiei sale”.

Cu toate astea, Grindeanu a făcut exact ceea ce se așteptau de la el să facă Dragnea, Broidy, Cristian Burci și fiul lui.

„Pe 15 martie 2017, Carlo Burci l-a întrebat pe Sorin Grindeanu ce șanse sunt ca Florin Vlădică să obțină postul de secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armament din MApN”. Pe 30 martie 2017, Grindeanu a semnat decretul de numire a lui Vlădică în postul respectiv.

Presiunile pentru numirea lui Vlădică din dosarul DNA

Consilierul lui Grindeanu, Vladimir Ionaș, pus în legătură cu lobbystul Barry Jackson

Pe 3 aprilie 2017, Cristian Burci le-a comunicat lui Elliott Broidy și lui Carlo Burci că a vorbit cu Liviu Dragnea despre potențiala vizită a lui Donald Trump în România, „ocazie cu care au fost de acord cu mai multe aspecte legate de vizită. Astfel, cei doi (n.red. Cristian Burci și Liviu Dragnea) au stabilit că, în cadrul deplasării în România a lui Donald Trump, acesta să aibă mai multe întâlniri oficiale, printre care ar fi ideal să se numere și una separată cu Liviu Dragnea”.

Documentele de la dosar menționează că planul era ca „în cadrul întâlnirii pe care Donald Trump ar fi avut-o cu primul-ministru Sorin Grindeanu, să fie abordate subiectele apărare și economie, iar guvernul va dori să încheie 2-3 tranzacții mari cu companii din SUA, pe perioada cât președintele american va fi în România”.

Tot pe 3 aprilie 2017, Carlo Burci l-a prezentat pe Vladimir Ionaș lui Barry Steven Jackson, lobbyst american, care „a afirmat că poate promova imaginea Guvernului României la nivelul administrației americane”.

Vladimir Ionaș, sociolog, a constituit propunerea lui Eugen Tomac, fostul premier desemnat, pentru Ministerul Dezvoltării.

Despre controversele din jurul lui ați citit recent în Libertatea, inclusiv despre legătura acestuia cu Sorin Grindeanu. Ionaș deținea, în primăvara lui 2017, funcția de consilier la cabinetul premierului, apoi de consilier de stat în aparatul propriu de lucru al primului-ministru.

Vladimir Ionaș, sociolog. Foto: pagina lui de Facebook

Întâlniri cu americanii la Palatul Victoria și la vila lui Cristian Burci

În perioada 9 aprilie – 11 aprilie 2017, Barry Steven Jackson a venit în România, la solicitarea lui Cristian Burci, pentru „a stabili condițiile serviciilor pe care acesta urma să le presteze în favoarea PSD și a Guvernului României”.

În acest scop, s-au întâlnit la o discuție în Palatul Victoria Barry Jackson, Sorin Grindeanu, Cristian Burci, Vladimir Ionaș și Horia Mihălcescu. Acesta din urmă, notează procurorii DNA, „presta activități de consultanță pentru PSD”. Soția lui, Carmen Ileana Mihălcescu, a fost deputat PSD timp de patru mandate, în prezent fiind ambasador al României în Grecia.

Pe 24 aprilie 2017, sosea la București o delegație a companiei controlate de Broidy, Circinus LLC, oaspeții au fost așteptați la aeroport de Dan Belcea și de Carlo Burci.

Seara, a fost organizată o cină, la reședința din Snagov a lui Cristian Burci, în jurul mesei aflându-se, alături de reprezentanții Circinus LLC, Florin Lazăr Vlădică și Ilie Botoș, fost procuror general al României, consilier la cabinetul de premier al lui Victor Ponta și secretar de stat în Ministerul de Interne.

Pe 25 aprilie 2017, Cristian Burci, Carlo Burci, Vlădică, Belcea și reprezentanții Circinus LLC au avut o ședință de lucru. Elliott Broidy a sosit și el la București, fiind dus de la aeroport direct acasă la familia Burci, în Snagov. La 18.30, Dragnea și Grindeanu au venit la vila lui Cristian Burci, să îl salute pe oaspetele american și să participe la cina festivă în onoarea acestuia.

Obiectivul Circinus LLC: „Obținerea unui contract pentru implementarea C4ISR”

Pe 26 aprilie 2017, delegația Circinus LLC, împreună cu Broidy, s-au întâlnit, la sediul MAI, cu ministrul Carmen Dan. Conform rechizitoriului, reprezentanți ai companiei din State au avut întâlniri și cu generalul Marian Hăpău, șeful Direcției Generale de Informații a Apărării, la acea dată, cu secretarul de stat Florin Vlădică și cu alți oficiali din cadrul MAI.

La solicitarea lui Cristian Burci, la sediul Centrului pentru Servicii de Radiocomunicații SRL (CSR), a avut loc o întâlnire între Broidy și „Gherman Mihai, Călin Ștefan Cătălin Radu (n.red. – acționarul majoritar al CSR) și alți angajați ai CSR”.

„În cadrul întâlnirii, Elliott Broidy și-a prezentat obiectivul, respectiv obținerea unui contract din partea MApN, pentru implementarea programului C4ISR”.

Broidy a plătit „din conturile personale” biletele pentru Dragnea și Grindeanu

Audiată ca martoră de autoritățile americane, fosta secretară a lui Elliott Broidy, Erica Hilliard, a declarat că „la momentul deplasării lui Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu și Carlo Burci în SUA, compania americană era în faza de verificare prealabilă a unui potențial contract având ca obiect crearea în România a unui centru de informații din surse deschise (n.red. – centru OSINT)”.

Broidy, a declarat fosta secretară, le-a facilitat celor trei accesul la ceremonia de inaugurare a lui Trump deoarece „încerca să obțină acel contract pentru compania sa”.

„Erica Hilliard a arătat faptul că Elliott Broidy a virat din conturile personale în conturile Comitetului Național Republican o sumă totală de aproximativ 700.000 de dolari, cu titlu de contribuție”.

În schimbul acestei sume, patronul Circinus LLC a obținut mai multe bilete de acces la evenimentele din cadrul ceremoniei de inaugurare, bilete pe care „le-a remis în parte lui Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, fără ca aceștia din urmă să îi fi returnat lui Elliott Broidy vreo sumă de bani pentru bilete”, se menționează la pagina 20 a rechizitoriului. Încă o factură pe care n-o va arăta Grindeanu, după cea pentru zborurile organizate de Nordis.

„Broidy a fost foarte mulțumit”, a precizat fosta lui secretară, „de faptul că președintele Donald Trump s-a oprit la masa sa și astfel Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu au fost impresionați de conexiunile sale la nivelul noii administrații americane”.

Declarația fostei secretare a lui Elliott Broidy, Erica Hilliard

Acordul Circinus – Romarm. Autoritățile din Virginia spun că e contract

În septembrie 2017, conform datelor consemnate în dosar, Elliott Broidy s-a întâlnit la Washington cu Mihai Fifor, ministrul Apărării la acea dată.

În octombrie 2017, directorul executiv al Circinus LLC, Alan Blaine Stone, s-a întâlnit în România cu mai mulți funcționari din Guvernul României. În februarie 2018, Circinus, prin subsidiara din România, Circinus Defense SRL, a semnat „un acord-cadru în domeniul militar cu Romarm, companie aflată sub autoritatea Ministerului Economiei”.

Știrea despre parafarea acestui document a fost publicată de un ziar deținut de Cristian Burci. În aprilie 2018, într-o interpelare, deputata PNL Cristina Trăilă, în prezent, secretar general adjunct al Guvernului, cerea detalii în legătură cu acordul respectiv. I-a răspuns Dănuț Andrușcă, ministru al Economiei, în mai 2018, explicând că e vorba despre „un acord de cooperare”, „nu e un contract, ci o înțelegere prealabilă între părți”.

„Documentul”, precizează răspunsul la interpelare, „are în vedere o posibilă colaborare a părților pentru dezvoltarea unor produse și/sau soluții în domeniul informațiilor și tehnologiilor de securitate, atât pentru beneficiari interni, cât și externi”. Andrușcă a subliniat că acordul nu conține clauze financiare, dar are clauze de confidențialitate, care îl împiedică să dea mai multe detalii.

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Într-un raport al unei instituții publice din statul american Virginia, stat unde compania Circinus LLC are sediul, se menționează că între Circinus LLC și Romarm a fost semnat „un contract pentru implementarea C4ISR (comandă, control, comunicații, computere, intelligence, supraveghere și recunoaștere), sistem menit să dezvolte capabilitățile militare ale României și să crească interoperabilitatea cu aliații NATO și SUA. Contractul conține clauze de confidențialitate”.

Instituția care a întocmit și publicat raportul se numește Virginia Economic Development Partnership (VEDP) și are ca obiectiv dezvoltarea exporturilor și a relațiilor dintre companiile locale și străinătate.

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Am întrebat Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei și Romarm ce achiziții din registrul C4ISR au fost făcute pentru forțele armate din România în ultimii zece ani, dar nu am primit, deocamdată, răspuns de la nici una din cele trei instituții.

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