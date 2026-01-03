Incidentul a avut loc pe 17 ianuarie anul trecut, la Spitalul de Recuperare din Iași, într-o perioadă în care clădirea era supusă unor ample lucrări de reabilitare, atât la exterior, cât și în interior.

Acuzată de trei abateri disciplinare

În acea zi, infirmiera Mariana C. a plecat de la Triaj către laboratorul de Radiologie, aflat la etaj, însoțind trei paciente. Una dintre ele era amputată de un picior și se deplasa cu ajutorul unui scaun rulant. Din cauza lucrărilor, accesul către etaj era blocat, singura variantă fiind scările.

O angajată a Triajului, alertată de zgomote, a surprins scena în care pacienta fără un picior se deplasa pe scări, în timp ce celelalte două paciente trăgeau după ele scaunul rulant, iar infirmiera se afla în partea superioară a scărilor.

Situația a declanșat o anchetă internă, în urma căreia infirmiera a fost acuzată de trei abateri disciplinare: a permis pacientei să urce singură scările, expunând-o unui risc major, nu a informat medicul curant despre situație și a strâns declarații de la paciente, încălcând regulile de etică profesională.

Mariana C. a susținut că pacienta a insistat să urce singură pentru a ajunge la investigație, însă conducerea spitalului a considerat că acest lucru nu o exonerează de obligația de a asigura siguranța bolnavei. Drept urmare, pe 26 septembrie anul trecut, a fost emisă decizia de concediere.

A contestat decizia la Tribunal

Infirmiera a contestat măsura la Tribunal, solicitând reintegrarea pe post, plata salariilor aferente perioadei în care nu a lucrat și acordarea unor daune morale în valoare de 10.000 de lei.

În fața instanței, ea a arătat că pacienta a decis pe cont propriu să urce scările, sărind din scaunul rulant, iar declarațiile au fost strânse pentru a se putea apăra în eventualitatea unor acuzații.

Judecătorii au reținut că pacienta locuia la etaj într-un cămin fără lift și era obișnuită să se descurce cu handicapul său, dorind să demonstreze că are control asupra situației. Instanța nu a identificat o culpă directă a infirmierei în acest context.

În consecință, Tribunalul a dispus anularea concedierii, reîncadrarea infirmierei și plata salariilor restante. Inițial, spitalul a fost obligat și la plata a 8.000 de lei daune morale, precum și a 5.000 de lei cheltuieli de judecată.

Decizia a fost atacată cu apel de Spitalul de Recuperare, însă Curtea de Apel a menținut hotărârea privind reintegrarea și plata drepturilor salariale.

Singura modificare a vizat eliminarea daunelor morale. Totodată, cheltuielile de judecată din prima instanță au fost reduse la 4.500 de lei, iar pentru faza de apel au fost stabilite cheltuieli suplimentare de 3.750 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE